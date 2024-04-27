瑞銀轉軚看好 內房股發力

有市場傳言，「五一」之後深圳將取消福田、南山之外區域的樓盤限購政策，同時放寬5年豁免的增值稅，滿3年即可免。深圳市不動產登記中心工作人員回應內媒查詢稱，目前沒有收到相關政策通知。深圳市稅務局相關工作人員也回應稱，未收到相關通知，目前沒有滿3年就免徵增值稅的情形，現仍是5年。

「近3年被壓抑的需求捲土重來」

瑞銀轉軚看好內地樓市，3年前預測中國恒大（3333）爆煲的瑞銀投資銀行中國及香港房地產研究主管林鎮鴻指內房已準備緩慢復蘇，預計今年銷售及樓價降幅放緩，近3年來被壓抑的需求捲土重來。他預測，住房需求和供應將在明年某個時候恢復到歷史平均水平，21個主要城市擁有規模項目組合的開發商股票可能反彈。他近期已上調數間公司評級，包括1月份將龍湖（0960）調整至「買入」。

另外，深圳市房地產業協會與深圳市房地產中介協會近日聯合發起商品住房「換馨家」活動，旨在保護換房人的權益及縮短交易周期，提高交易效率。參與的房地產開發企業對換房人意向購買的新房需設定一定期限的「解約保護期」，即在協議約定的期限內，如果舊房成功售出，開發企業和換房人將按約定繼續完成新房交易手續；若舊房未能在約定期限內售出，開發企業和換房人則按約定解除協議並無條件退款，換房人毋須承擔任何違約責任。第一批參與「換馨家」活動的有21家中介機構和13個房地產項目。