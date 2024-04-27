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交行首季賺250億 微升1.4%

【明報專訊】交通銀行（3328）公布，首季淨經營收入為672.01億元（人民幣，下同），按年持平；純利按年升1.4%至249.88億元。

淨利息收益率跌6個基點

期內，利息淨收入按年升2.2%至415.58億元；在淨經營收入中佔比61.84%，按年升1.32個百分點。淨利息收益率為1.27厘，按年下降6個基點。交通銀行解釋指出，主要是資產端，受存量貸款重新定價、房貸利率調整、5年期以上LPR（貸款市場報價利率）再次下調等因素影響，生息資產收益率按年下降較多。同時負債端，人民幣存款延續「定期化」趨勢，疊加外幣存款成本上升影響，負債結構剛性加強，計息負債成本率按年有所上升。同時，首季手續費及佣金淨收入按年減少6.4%至118.79億元；在淨經營收入中佔比17.68%，按年下降1.21個百分點。

另外，交通銀行期內資產減值損失按年減少5.6%至145.98億元，其中貸款信用減值損失144.62億元，按年增加4.5%。年化平均資產回報率和年化加權平均淨資產收益率分別為0.71%和10.79%，按年分別下降0.04個百分點和下降0.68個百分點。

資產質量方面，截至3月底止，不良貸款餘額1083.77億元，較去年底增2.5%；不良貸款率1.32%，較去年底降0.01個百分點；撥備覆蓋率197.05%，較去年底升1.84個百分點；撥備率為2.60%，較去年底上升0.01個百分點。

截至3月底止，客戶貸款餘額8.2萬億元，較去年底增3.1%。其中，公司類貸款餘額5.43萬億元，較去年底增幅4.9%；個人貸款餘額2.5萬億元，較去年底增1.16%；票據貼現餘額為2684.91億元，較去年底減少11.81%。