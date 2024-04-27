moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中壽首季少賺9.3% 新業務價值急增26%

【明報專訊】中國人壽（2628）昨日公布，截至今年3月底止首季盈利206億元（人民幣，下同），按年倒退9.3%，每股盈利0.73元。其中新業務價值較2023年首季重置後，按年增長26.3%，實現近年最高的季度增長。中國人壽表示，季內已經加強資產負債管理，並且優化業務結構，當中例子是，10年期及以上首年期交保費，佔首年期交保費的比重達33.67% ，按年提升5.57個百分點。

總投資收益增長7.2%

季內，中壽錄得總保費按年升3.2%至3376.38億元，其中續期保費為2251.94億元，增長7.5%。受躉繳業務規模下降影響 ，新單保費為1124.44億元，按年跌4.4%；首年期交保費為748.25億元，按年增長4.7%，其中，10年期及以上首年期交保費為251.91億元，按年增長25.4%。短期險保費按年減少0.5%至348.04億元。退保率為0.26%，同比下降0.14個百分點。在銷售隊伍建設方面，該集團季內的總銷售人力為67.9萬人，個險銷售佔62.2萬人。

儘管A股市場震盪，該集團季內仍然實現總投資收益達646.57億元，按年增長7.2%。簡單年化總投資收益率為3.23%；淨投資收益426.81億元，按年下降0.1% ，簡單年化淨投資收益率為2.82%。