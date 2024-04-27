中壽首季少賺9.3% 新業務價值急增26%

總投資收益增長7.2%

季內，中壽錄得總保費按年升3.2%至3376.38億元，其中續期保費為2251.94億元，增長7.5%。受躉繳業務規模下降影響 ，新單保費為1124.44億元，按年跌4.4%；首年期交保費為748.25億元，按年增長4.7%，其中，10年期及以上首年期交保費為251.91億元，按年增長25.4%。短期險保費按年減少0.5%至348.04億元。退保率為0.26%，同比下降0.14個百分點。在銷售隊伍建設方面，該集團季內的總銷售人力為67.9萬人，個險銷售佔62.2萬人。

儘管A股市場震盪，該集團季內仍然實現總投資收益達646.57億元，按年增長7.2%。簡單年化總投資收益率為3.23%；淨投資收益426.81億元，按年下降0.1% ，簡單年化淨投資收益率為2.82%。