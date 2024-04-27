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稱內房不再是對手 市况不旺也有機會

【明報專訊】恒隆地產（0101）及恒隆集團（0010）董事長陳啟宗昨日主持股東會後卸下職務，交棒予兒子兼副董事長陳文博。陳啟宗表示，以前很多內地房產公司是對手，今天不再有這些對手。他說，市旺或不旺均有機會，在現時市况不旺時，旗下上海恒隆廣場零售商場便可在現有的5萬至6萬平方米之外，於第2幢寫字樓旁邊另建新商場，令營業樓面增加13%。

除了上海恒隆廣場增建，陳啟宗透露還有其他項目待將來公布。因應現時內房市場受壓，他說，內地政府亦希望多些經濟活動，但較過往資金來源少了，令經濟有壓力，將來要花多少錢去推動。但市場不旺時仍然機會猶在。

陳文博：內地業務仍有增長空間

在股東會後將接棒董事長的陳文博表示，集團現有70%收入及資產在內地，雖然內地近期經營較前少許辛苦，但是他看好仍有增長空間，集團仍然會在內地及香港發展，並將重點放在高端零售，相信明天會更好。另集團在香港亦繼續努力，期望愈來愈好，就算在高息環境，門檻無疑高了，但是他仍相信有機會物色項目。

行政總裁盧韋柏在股東會上補充，在環境不明朗下，公司會注重現金流，回饋股東，然後才再想擴張。他期待杭州項目今年底、下年初開業提供收入來源，並料上海恒隆廣場第2期商場料兩年內建成後提供收入。今年首季集團亦已售藍塘道一大宅單位，並在6月底前牛頭角新盤皓日有部分單位入帳。內地零售商場方面，即使有股東擔心消費者老化，但他發現上海恒隆廣場消費群多在35歲以上，已年輕化很多，由於普遍房貸不多，故消費力強。