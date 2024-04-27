「林香檸」港11個月開10店 下月再添兩店

【明報專訊】本港餐飲業近期陷入「執笠潮」，不過專做手打檸檬茶的「香港林香檸」卻異軍突起，於本港火速開10店，昨日新開幕的啓德AIRSIDE店，正是該品牌自去年6月開設首店之後的第10間分店。香港林香檸創辦人李泓森（Will）表示，香港林香檸將於下月初再在北角及太古城新開兩間分店，並計劃在未來挑選更多分佈於香港不同區的商場舖位開分店。同時，亦考慮進軍澳門擴張業務，以及進軍東南亞等天氣較熱的地方。
李泓森補充，大部分店舖約3個月可以達到收支平衡，不過目前利潤均會重新投資回公司以擴充後台，包括支持自建工廠、物流及開發新的產品等。
目前，香港林香檸已有自創林香檸保溫杯於店內售賣以支持環保，客戶用林香檸保溫杯購買飲品即可減5元。李泓森指自林香檸保溫杯推出後反應熱烈，第3批保溫杯現已推出。
另外，另一創辦人黃惠敏（Damon）表示，啓德AIRSIDE新店此次投資成本有150萬至200萬元，至於香港林香檸投入的初始投資則有2000萬元。
人手方面，目前香港林香檸共有60至70名全職員工，若包括兼職員工、物流、人力資源等則可達到140至150人。每間店舖需約4名全職員工。黃惠敏補充，香港林香檸亦於昨日正式與運動飲料品牌Red Bull合作推出兩款特飲。
此外，另一創辦人彭梓進（Jack）指出，香港林香檸即將推出自己的會員系統，以方便客戶。同時，香港林香檸一直注重香港本地化產品的開發，例如盡量研發無糖飲品以符合港人口味，並加入椰果等清爽配料以代替珍珠等甜膩的配料產品。