「林香檸」港11個月開10店 下月再添兩店

大部分店舖約3個月收支平衡

李泓森補充，大部分店舖約3個月可以達到收支平衡，不過目前利潤均會重新投資回公司以擴充後台，包括支持自建工廠、物流及開發新的產品等。

目前，香港林香檸已有自創林香檸保溫杯於店內售賣以支持環保，客戶用林香檸保溫杯購買飲品即可減5元。李泓森指自林香檸保溫杯推出後反應熱烈，第3批保溫杯現已推出。

另外，另一創辦人黃惠敏（Damon）表示，啓德AIRSIDE新店此次投資成本有150萬至200萬元，至於香港林香檸投入的初始投資則有2000萬元。

人手方面，目前香港林香檸共有60至70名全職員工，若包括兼職員工、物流、人力資源等則可達到140至150人。每間店舖需約4名全職員工。黃惠敏補充，香港林香檸亦於昨日正式與運動飲料品牌Red Bull合作推出兩款特飲。

將推會員系統方便客戶

此外，另一創辦人彭梓進（Jack）指出，香港林香檸即將推出自己的會員系統，以方便客戶。同時，香港林香檸一直注重香港本地化產品的開發，例如盡量研發無糖飲品以符合港人口味，並加入椰果等清爽配料以代替珍珠等甜膩的配料產品。