美核心PCE物價升2.8% 高預期

整體PCE物價指數在3月按年升2.7%，較2月提升0.2個百分點，升幅較預期高。按月計算，整體PCE物價指數在3月升0.3%，升幅與2月持平。BOK Financial首席投資策略師Steve Wyett形容，最新PCE數據不錯，因為它不會損害或增強美聯儲對通脹朝2%目標邁進的信心。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注美聯儲9月開始減息，而全年將減息一次。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨由數據公布前的5厘水平，輕微回落至4.98厘左右。美國10年期國債孳息率由4.7厘左右，回落至午夜前的4.66厘。

盈利預測遜預期 英特爾挫近一成

受Alphabet及微軟業績超出預期所推動，美股三大指數早段向上，納指午夜前升2%。英特爾（Intel）（美：INTC）預期次季的收入及盈利均遜於分析師預期，其股價午夜前挫近一成。

礦業巨頭英美資源集團（Anglo American）（英：AAL）昨拒絕了競爭對手必和必拓（BHP）價值逾3000億港元的收購要約，認為報價嚴重低估該公司的價值。英美集團昨股價升逾3%。

（綜合報道）

[國際金融]