moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美核心PCE物價升2.8% 高預期

【明報專訊】美國通脹升幅高於預期。美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在3月按年升2.8%，升幅與2月持平，分析師原預期可回落至2.6%。按月計算，3月核心PCE升0.3%，與2月持平。

整體PCE物價指數在3月按年升2.7%，較2月提升0.2個百分點，升幅較預期高。按月計算，整體PCE物價指數在3月升0.3%，升幅與2月持平。BOK Financial首席投資策略師Steve Wyett形容，最新PCE數據不錯，因為它不會損害或增強美聯儲對通脹朝2%目標邁進的信心。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注美聯儲9月開始減息，而全年將減息一次。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨由數據公布前的5厘水平，輕微回落至4.98厘左右。美國10年期國債孳息率由4.7厘左右，回落至午夜前的4.66厘。

盈利預測遜預期 英特爾挫近一成

受Alphabet及微軟業績超出預期所推動，美股三大指數早段向上，納指午夜前升2%。英特爾（Intel）（美：INTC）預期次季的收入及盈利均遜於分析師預期，其股價午夜前挫近一成。

礦業巨頭英美資源集團（Anglo American）（英：AAL）昨拒絕了競爭對手必和必拓（BHP）價值逾3000億港元的收購要約，認為報價嚴重低估該公司的價值。英美集團昨股價升逾3%。

（綜合報道）

[國際金融]