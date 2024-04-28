彭博：蘋果OpenAI商生成式AI加入新iPhone

報道指出，蘋果今年初曾與OpenAI談判進行交易，但之後雙方之間只有少量合作；蘋果上月亦正在與Alphabet（美：GOOGL）討論授權其Gemini聊天機器人應用於下一代iPhone。蘋果尚未就使用哪些合作伙伴做出最終決定，亦無法保證交易一定達成，該公司最終有可能與OpenAI和Alphabet達成協議，或選擇其他服務商。蘋果、OpenAI及Alphabet的代表均拒絕置評。

iOS 18或擁生成人類語音信息AI

報道提到，iOS 18系統將新增數項基於蘋果內部大語言模型的功能，包括生成人類語音信息的AI軟件等，不過蘋果亦一直尋找合作伙伴，支援類似於OpenAI的ChatGPT聊天機器人功能，另一家AI初創企業Anthropic亦有機會成為蘋果的潛在合作伙伴。蘋果行政總裁庫克去年曾表示，OpenAI的ChatGPT仍有很多問題需要解決，新的AI功能將會在「深思熟慮」基礎下加入系統，合作伙伴將有助於加快蘋果進軍聊天機器人領域，同時避開一些風險，包括減輕平台的責任。