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花旗降美今年減息預測至1厘

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局將於本港時間周四（5月2日）公布議息結果，近月美國通脹降溫速度放慢，市場近日主流預期至年底美國只會減息25點子（1厘等於100點子），花旗上周五下調美國全年減息預測幅度，不過仍較市場鴿派，減息幅度預期由125點子降至100點子，啟動減息時間由6月延至7月。報告指自6月議息前，只有4月通脹數據公布，聯儲局官員需延至7月會議，才能對判斷通脹放緩更有信心。

早前美銀和德銀將聯儲局首次減息時間，預期延至12月，上周五公布聯儲局最重視的核心個人消費支出（PCE）物價指數，按年上升2.8%與上月持平，惟高於市場預期，芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨市場預期今年聯儲局減息一次的機會高達39.5%，全年不減息的機會亦增至20.2%，如3月聯儲局點陣圖預期減息3次的機會率，降至9.8%。

市場普遍預期，下周聯儲局會維持利率在5.25厘至5.5厘的20多年高位不變，焦點將在主席鮑威爾在記者會對息口的說法，ING銀行首席國際經濟學家James Knightley認為，當局本周言論將不可避免地比3月份更鷹派，雖然仍提及預期會調整利率，但承認需要觀察數個月才能減息。

分析：歐減息概率較大 看好德債

過去兩年，美國聯儲局、歐洲央行和英倫銀行三大央行合共上調其政策利率1475點子，因為美國經濟表現強於預期，彭博經濟研究最新估計顯示，至2025年底減息幅度僅有575點子，不到過去兩年加息幅度的四成。不過，市場對歐洲和英國央行減息預期仍然較大，據貨幣市場估計，上周五預期至年底將分別減息69點子和43點子。標準銀行G10貨幣策略師Steven Barrow認為，歐洲息率下行概率較美國大，看好德國債價多於美債。