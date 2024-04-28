美地區銀行共和第一銀行倒閉

Fulton Bank收購存款及資產

當局同時公布為保障存戶，將由Fulton Bank收購共和第一銀行接近所有存款和資產。據Fulton Bank資料顯示，共和第一銀行約有60億美元總資產，約40億美元存款，以及13億美元其他負債。

2022年聯儲局大幅加息，地區性銀行的存款利率上升，收窄淨利息收入，同時銀行持有美國國債錄得大量未實現虧損，至去年3月美國爆發中小型銀行危機，存款人對銀行欠缺信心大量提出存款，引致矽谷銀行、Signature Bank和第一共和銀行在短時間倒閉。

FDIC傳去年已尋找買家

共和第一銀行去年亦出現類似問題，市傳去年FDIC已為接管共和第一銀行並尋找買家，直至去年10月銀行與投資者達成協議注資3500萬美元，不過今年2月注資交易被作廢，FDIC最終接管共和第一銀行。

不過，相對去年3家倒閉銀行的資產規模達1000億美元至2000億美元，是次接管的規模細小，接管前亦已找到買家承接。

今年2月，收購Signature Bank購入大量資產的紐約社區銀行，在去年第四季因商業房地產貸款潛在壞帳，撥備高達5.52億美元，當日觸發股價大跌38%，市場再度關注美國地區銀行，面對商業地產壞帳、淨利息收入和未實現投資虧損的風險問題。