薛偉傑：國產X86處理器 整機亮相教育展

日前，在重慶舉行的「中國教育裝備展示會」中，聯想開天、清華同方、銳捷等國產電腦生產商終於展示了基於「開先」KX-7000系列處理器打造的桌面電腦和雲終端設備。

兆芯聲稱，紫光、升騰、聯和東海、海爾、大唐高鴻、寶新創、智微智能、微步、億道、麥迪傑、博酈智能、卓怡、恆為等其他內地整機及方案廠商，亦將會陸續推出基於KX-7000系列處理器的新一代桌面電腦和嵌入式工業電腦，適用於教育、金融、運輸、能源、通訊、醫療等行業。

性能較上一代倍升 相距Intel仍遠

根據兆芯的公布，KX-7000系列處理器的初期產品KX-7000/8有兩款，其中一款的基準頻率是3GHz，最高頻率為3.6GHz；另一款的基準頻率是3.2GHz，最高頻率為3.7GHz。但暫時供貨的都是前者。

根據內地媒體公布的Geekbench 6程式跑分測試，KX-7000/8的單核心性能大約比兆芯的上一代X86處理器KX-U6780A高出1.4倍，多核心性能則大約高出1倍，符合兆芯向外聲稱性能比上一代倍增的說法。

不過，KX-7000/8在測試中實際達到的最高頻率只是3.293GHz，比兆芯宣稱的3.6GHz低了一點。此外，若與Intel的產品相比，其多核心的表現大約只相當於Intel的第8代i5處理器。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]