10內房3年少10萬員工 減近半 禹洲奧園削逾八成重災 碧桂園減38%

明報記者 方楚茵

事實上，目前除了國企內房外，幾乎近九成以上民營內房均陷重組或違約風暴中，曾屬「優異生」的房企如碧桂園（2007），由於正擬訂重組，尚未發布去年年報，故未能統計最新僱員人數，惟翻查其2020年年報及2023年中期報告顯示，雖然2020年疫情加上「三道紅線」來襲，但公司在當年年底尚聘有93,899人，惟隨着房地產「冧市」，公司聘用規模已縮至去年中的58,140人，跌幅達38.08%。而在2024年2月亦傳出碧桂園進一步作「人員調整」，部分部門調整幅度達50%等消息，相信僱用人數有減無增。

中梁時代中國少七成人手

10家正在重組或已違約的內房中，寶龍（1238）3年累計僱員人數跌幅較小，在兩成以內，為19.8%，其餘均是重災。當中以小型房企奧園（3883）及禹洲（1628）調整最深，奧園由2020年底聘用23,773人，3年間削至2023年底的3998人，調幅達83.2%；同期禹洲僱員降幅亦達83.9%（見表）。其餘內房如中梁（2772）、時代中國（1233）及合景泰富（1813），3年間僱員人數亦分別累跌76.3%、73.8%及65%。

員工減或因售資產自救

至於多家未違約的內房如龍湖（0960）、美的置業（3990）等，過去3年僱員人數亦同樣往下走，分別跌15.5%及31.3%。

不過要留意是，內房人員流動或隨着各公司的業務重整而調整，事關在過去3年，部分內房為了自救不惜出售了部分業務、項目或人力資源最吃重的物管公司等，如調整最深的禹洲及奧園，前者在2022年便以10.58億元人民幣，出售禹洲物業服務公司予華潤萬象（1209），而奧園亦在2023年經公開拍賣沽售奧園健康（3662）的29.9%股權予國資背景的南粵星橋。

部分內房縮次級城市發展

加上自2020年中央對內房資產負債率、淨負債率及現金短債提出「三道紅線」，限制其債務增速後，房企為求在3年內達標，需收縮負債規模，而將戰線收窄，再者樓市轉弱，令部分內房開始縮減次級城市的發展規模，或甚至退出有關市場，亦造成人員減少。

如碧桂園去年底便傳出，組織架構會有調整，將14個區域公司合併為7個新區域，令公司總區域數量從28個減至21個。據指此舉是碧桂園為了進一步提升組織與業務的適配度、管理扁平化及提高效率，將可用資源協同互補，確保實現「保交樓」目標而作出的行動。