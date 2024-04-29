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內房佔GDP貢獻減 青年失業率高企

標籤：經濟

【明報專訊】一眾內房企業曾被市場視為「大而不能倒」，全因行業在中國經濟中有着舉足輕重的影響，據曾獲中國恒大（3333）重金聘請為「軍師」、經濟學專家任澤平團隊測算並分析指出，一般在經濟中佔比逾5%的行業可以成為經濟的支柱產業，而2020年房地產及其產業鏈佔中國GDP的17%，單是房地產行業在2020年增加值為7.5萬億元，已佔GDP的7.3%，房地產業對GDP增長的貢獻率為13.9%。2000年至2020年房地產業對GDP增長的貢獻率從4.8%反覆增至13.9%。

去年內房就業減至1300萬

任澤平團隊分析，2023年房地產業增加值佔中國GDP比例雖已由2020年7.3%跌至2023年的5.9%，但仍是國民經濟重要支柱。而且房地產業為實體經濟提供大量就業，2004年至2018年中國房地產業從業人數由396萬增至1264萬，2021年中國房地產從業人數約為1500萬，即使去到2023年仍直接為中國實體經濟提供近1300萬就業人口。

16至24歲成失業重災區

而樓市下行、房企違約對整體經濟、行業產業鏈帶來極大衝擊，雖未能直接與中國失業率掛鈎，但亦令人憂慮帶來持續負面的影響。

而去年中國青年失業率便曾連續7個月攀升，更在去年4至6月連續3個月突破20%，當中重災區為城鎮16歲至24歲，去年6月16歲至24歲勞動力調查失業率為21.3%，前者為紀錄新高，其後官方更停止公布青年失業率一段長時間，直至2024年始重新發布相關數字，但相關統計和以往不同，撇除了在學人士，按今年3月底最新青年失業率為15.3%。