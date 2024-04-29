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TVB：今年合拍劇收入望破10億

【明報專訊】電視廣播（TVB）（0511）較早前發出預告，料下半年有望扭虧。集團行政主席許濤上周接受媒體訪問稱，除了香港免費電視廣告收入增加外，今年和內地合拍劇集帶動的收入有望突破10億元大關；再者廣告市場好轉，亦不限於免費電視受惠，連帶OTT平台myTV SUPER的廣告，今年首季也錄得逾三成按年增長。

料與騰訊加強合作

許濤指出，TVB未來的製作將擴大到香港以外市場，內地會是首站，而TVB現時已完成4部合拍劇集拍攝工作，到今年尾前會再增開10部，相信有助TVB繼去年度在合拍劇取得7.29億元收益後，今年有望進一步提高至超過10億元，成為集團第二個錄得10億元收入的市場。許續指集團繼今年3月份與優酷訂戰略協議加碼合作後，預料亦會與騰訊（0700）加強合作。

隨着TVB今年初收回翡翠台及明珠台在廣東省的廣告經營權，許濤稱初步所見，表達有興趣在大灣區落廣告的客戶非常多，「已見銀行、保險公司、健康食品客戶有興趣。」個別如百事中國的薯片產品，更運用《新聞女王》的場景製作廣告，惟暫時只限於內地播放，將來或有望爭取在港亦可播出。許濤又指出，大灣區的廣告商亦希望能接觸香港觀眾，因應有關需求，公司已於廣州建立銷售團隊配合。

廣告加價 藍籌跨企客回流

至於香港廣告市場方面，他指出，TVB今年首季廣告已預告雙位數增長，在myTV SUPER登載的廣告更按年增逾三成，比同業快。廣告亦一直加價中，他亦見有藍籌及跨國企業客戶回流，競投廣告的情况亦愈來愈好。

新免費頻道TVB Plus上周一啟播，許濤稱，相比過往J2長期約有一點至兩點收視，但是《直播靈接觸》在新頻道播放時收視有兩點以上，到第二集更逾3點收視。將來會在該頻道長期開發與觀眾互動功能。他說合併頻道後，除了有助TVB節省年度化1億元成本，在85台改播鳳凰衛視香港台，他感到會為觀眾帶來更好及更多的內容，但與鳳凰衛視的合作協議內容屬保密性質，因此不便評論具體條款。