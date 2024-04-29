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湯文亮：大量內地人來港開戶 料趨勢持續

【明報專訊】紀惠集團行政總裁湯文亮近日在107動力主辦的午餐會主講時指出，古語有云成功需要「天時、地利、人和」，當中，他認為最重要是「人和」，而「人和」除「人心所向」外，「最重要是人多」，指一間大型中資銀行香港分行管理層在今年3月初到紀惠集團拜年期間向他透露，由今年1月至3月初該行獲近15萬內地人來港開戶，這令他相信，在本港居住、生活及擁有本港資產，對內地人來說很有吸引力，料此趨勢仍會持續。

每次攜帶上限2萬人幣 可螞蟻搬家

湯文亮表示：「近年真的很多內地人移居來香港，所謂『三軍未動、糧草先行』，內地人來港第一步便是開設銀行戶口，今年1月至3月初已經有近15萬內地人來本港一間大型中資銀行開戶口，他們來港開戶口的最終目標，都是在港居住，以及在港投資全球資產，因為資金來港後，日後便可以轉往新加坡、倫敦以至全球其他地方。」

「五一」料逾80萬內地客訪港

目前中國公民出境每人每次攜帶上限為2萬元人民幣。湯文亮估計，絕大多數來港的內地人均會嚴守上述規定，不會光顧地下錢莊以免犯法，而據他推算，若兩夫婦每人每次攜帶2萬元人民幣、每次便可攜帶4萬元人民幣來港，每半個月來港一次，像螞蟻搬家，周而復始也可把可觀資金調往香港。旅發局預測，今年「五一黃金周」將有逾80萬內地旅客訪港，湯文亮相信，不少內地旅客會來港開銀行戶口，故不少中資銀行本港分行已就此準備就緒，個別員工假日亦會上班。

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