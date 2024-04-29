全球科技股盈利報捷 支持股價

富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監Ed Perks在一個月前的《Money Monday》第441期（3月25日出版）封面故事專訪中提醒，投資者要留意英偉達（美：NVDA）在晶片及微軟（美：MSFT）在人工智能（AI）應用程式上均或會面對其他競爭對手的挑戰，強調分散投資屬十分重要。

Perks當時首先談到英偉達：「英偉達目前市值逾2.3萬億美元，眾所周知的是，英偉達在晶片設計領域處領先地位，而晶片對於發展人工智能十分重要，但我想提出的是，需要很多年才可以把計劃悉數實現，故我不知道英偉達未來會否在某些領域上面對新的競爭，而市場目前不願意留意有關風險。我強調，英偉達的確是一間偉大的上市公司，在人工智能對科技及經濟均屬大型發展趨勢上處於上佳位置，但我認為，向前望的話，需要更多上市公司在此領域有能力做得好。」

富蘭克林鄧普頓測中多隻美科技股走勢

跟着Perks指出，微軟的確是全球科技企業翹楚，去年推出ChatGPT及Microsoft 365 Copilot等人工智能工具，這些產品均容易使用，很快便深受用家歡迎，因此亦迅速開創不少新的商業模式。但Perks提醒，全球最終有多少Office的用戶願意就Microsoft 365 Copilot付費屬未知之數，這需要更長時間證明，而且Alphabet旗下Google亦擬推出類似ChatGPT及Microsoft 365 Copilot的人工智能工具，料會為微軟帶來激烈競爭。Perks當時強調，他並非看淡微軟前景，只是提醒投資者若希望投資人工智能應用程式此主題，除了微軟之外，亦可以留意Alphabet。上述專訪見報以來約一個月，Alphabet股價逆市上升14.57%，創歷史新高，而微軟及英偉達期內股價則分別下跌3.91%及7.64%（見圖），可見Perks的測市功力。

瑞士百達：Microsoft 365 Copilot增生產力

瑞士百達曾劭科則指出，今年是全球人工智能主題金錢化（Monetisation of the AI theme），背景是微軟等美國龍頭科技股推出Microsoft 365 Copilot等人工智能工具，可望吸納大量收費客戶，而該行亦是Microsoft 365 Copilot的付費訂戶，指它可以用來大幅提升生產力：「我們公司開放了此平台給我們，減省我們寫稿的時間，將更多時間用來與客戶、記者溝通。」

可以留意的是，微軟行政總裁Satya Nadella上周在公布首季業績時指出，Microsoft 365 Copilot被市場廣泛應用之快，比集團所有其他已開售的軟件產品更快，指該人工智能軟件正開始改變人類的工作方式， Nadella：「客戶每日都可以藉着Microsoft 365 Copilot優化工作流程，就好像個人電腦在1990年代最初興起時一樣。」

科技股估值為2000年高位一半 未虞泡沫

曾劭科認為，由於妥善應用人工智能可以提升生產力，而晶片是發展人工智能必須的一部分，故全球多個國家均希望可以在本土生產晶片，減少依賴入口晶片，以增加晶片供應的安全及可靠；另外，人工智能亦涉及全球不同產業鏈，故此除了美國科技股外，日本、韓國及中國均有科技股可以受惠於此投資主題。至於估值方面，曾劭科稱，現時MSCI全球資訊科技指數（MSCI ACWI IT Index）的預期市盈率約24倍，估值是2000年科網泡沫時的一半，而且有關盈利亦較當年勁升逾15倍，故他不認為過去一年多以來由人工智能所衍生的科技股升浪存在泡沫。

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