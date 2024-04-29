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標普全球評級高路易：美若不減息 中國減息空間收窄

【明報專訊】雖然不少外資基金及投資銀行上周均對中國經濟、特別是樓市看法轉趨正面，帶挈恒指全周勁升1427點或8.8%，屬逾12年以來最佳表現，但當市場如此暢旺的時候，亦不妨留意國際信貸評級機構對中國經濟及樓市的看法。

標普全球評級亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）早前在網上研討會指出，從近月中國居民消費價格指數（CPI）多次錄得按年負增長可見，消費需求疲弱、信心不足，故此，中國人民銀行有需要減息刺激需求；與此同時，高路易亦認為，假如美國經濟增長繼續保持強勁，通脹亦不會顯著回落，聯儲局便不會減息，這亦會令中國人民銀行的減息空間收窄，故他建議，除了貨幣政策外，投資者亦要留意中國將出台哪些財政政策以刺激經濟增長。

廖美珊：財困內房今年續債務重組

標普全球評級企業評級董事廖美珊則相信，今年仍會是財務困難內房企業債務重組的一年，而在過去近4個月，成功的重組方案包括債轉股及削債等。

廖美珊續說，財困內房企業早於2022年已經開始債務重組，當時大多數方案是將債務延期，這只是把問題延後而非解決，這些內房企業今年又再次面對債務償還問題，可能又再需要債務重組。

她認為，內地政府早前推出內房融資「白名單」，支持金融機構向名單內的內房企業提供融資，反映當局以「保交樓」作為優先政策選項，以避免出現買樓花的置業者未能收樓的情况。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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