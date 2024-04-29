華潤飲料專注包裝水 產品集中

撰文 旻晞

潤飲是次來港上市，聯合保薦人包括美銀、中銀國際、中信證券、瑞銀集團，陣容鼎盛，或佐證華潤集團在內地及香港資本市場地位。華潤集團目前已有8家公司在港掛牌，當中，華潤啤酒（0291）、華潤電力（0836）、華潤置地（1109）和華潤萬象（1209）均為恒指成分股，「勢力」龐大。

市佔率18%做二哥 落後農夫山泉

潤飲顧名思義從事飲料行業，又專注包裝飲用水市場，按去年「零售額」（非等同公司收入），潤飲以396億元排名第二，市佔率18.4%，落後於排名一的農夫山泉的23.6%。而內地包裝水市場又可仔細分為：飲用純淨水、天然礦泉水及其他飲用水三個子市場；而在純淨水市場方面，潤飲為行業「一哥」，其396億元銷售收入全歸入純淨水產品，以32.7%市佔率穩佔市場龍頭地位，大幅領先第二名的娃哈哈23.8個百分點。

事實上，內地包裝水市場的競爭格局頗有點「塵埃落定」之勢，中國包裝飲用水市場的集中度不斷提高，按零售額計，前五大企業的總市場份額由2021年的56.2%增至2023年的58.6%，也是前五大的領先地位，其規模效益、議價能力穩固，足以提高行業進入門檻。除非有「突發性品牌災難」，最致命的當然是「食品安全」問題。

至於近期農夫山泉因產品包裝突然捲入的「辱華」風波，暫時看仍未足以動搖農夫山泉的市場地位。

根據灼識諮詢報告，去年按零售額計的中國包裝飲用水市場規模為2150億元，2018年至2023年的複合年增長率為7.1%，預計到2028年將達到3143億元，即2023年至2028年的複合年增長率為7.9%，增速已難說為高速增長市場。市場競爭局趨穩定、增速平穩，意味五大排名要「換位」亦非易事。各領先企業只能在品牌推廣、維持產品質量安全及拓展強大及經銷網絡等着手比併，而這3點都非常花費。

須開展新品牌 擴收入來源

故與其在「紅海」比併，更佳策略是能開展新品牌、新產品線，一來可分散產品集中度風險，亦可帶來新增收入來源，不過在產品多元化上，潤飲似乎仍需努力。截至最後實際可行日期（今年4月15日），潤飲擁有13個品牌產品組合，包括合共56個SKU（庫存單元、可理解為同一品牌下、有不同容量、每容量包裝當一SKU計算）。雖則潤飲產品亦包括茶飲、果汁、運動飲品等等，但其主打產品仍是水，以產品劃分，去年包裝飲用水產品收入佔集團總收入比重雖已下跌，但仍有92.1%；與此比較，農夫山泉去年在包裝水的收入佔總收入僅47.5%，茶飲品收入佔比已近三成。而去年，農夫山泉包裝水收入202.6億元，按年增長10.9%；茶飲料產品收入126.6億元，按年升83%；潤飲包裝水收入124.4億元、按年升4.5%；非包裝水飲料收入10.68億元，按年升49%，數字很老實，行業的新增長動力在哪兒。

事實上，潤飲旗下產品定價都相當「平民化」，目前其包裝水產品由按350毫升容量計，建議零售價介乎1.5元（怡寶）至15元（怡寶露），反映品牌定位高低差異，高端品牌可賣貴10倍。至於茶類飲品、果汁飲料產品，按最細容量計，建議零售價介乎3元至4元。品牌定價的水位高低，可從其去年毛利率44.67%，落後於農夫山泉的59.5%反映出來。兩家公司需採購的原材料相若，面對的成本價格差異大體是由於採購量不同，故毛利率高低更受彼此產品價格水平。

如上述，潤飲的「怡寶露」品牌定價亦可納入高端產品之列，同時集團亦有銷售「午後奶茶」這個來自日本的品牌（午後の紅茶）。但「午後奶茶」這品牌的銷售未來亦有變數。事源於2011年，華潤集團與日本麒麟訂了合資協議，成立潤飲前身「華潤麒麟飲料（大中華）有限公司」，意圖吸引來自麒麟於產品的研發能力，及後潤飲相繼引入「午後奶茶」、咖啡飲料「火咖」及果汁類飲料「源自世界的廚房」產品。惟至2022年，日本麒麟將其四成持股以78億元作價售予普拓資本，結束兩者合資關係，至於兩者合作的品牌，按協議潤飲於內地的產銷權期限至明年將屆滿，會否再簽訂新授權協議是尚未知，不過話說回來，有關產品收入過去3年佔潤飲的收入佔比，分別為2%、1.5%及1.4%，按去年總收入計相當於1.89億元，若失去相關授權亦未必構成關鍵收入損失，問題是失去的收入有否「替代品」？

去年收入放緩 靠降成本增盈利

潤飲目前於內地擁有12家已投產的自有工廠及34家合作生產伙伴，生產包裝飲用水及飲料產品。截至去年底，已投產自有工廠和合作生產伙伴的包裝飲用水及飲料產品，年標準產能合計為1880萬公噸，其包裝飲用水及飲料產品2023年的實際年總產量為1360萬公噸，即產能使用率約為72.3%，可見產能不成問題，其集資所得主要用於戰略擴張及提高供應鏈效率、加強銷售營銷及強化品牌形象，正如上述，這些都很花錢的。

按業績看，潤飲去年收入增長7%，較2022年的11%放緩，7%的增長大體亦與市場預測增速相若，盈利方面，受惠於包裝材料成本下降，銷售成本僅增1.6%，令毛利率擴大3個百分點至44.67%，亦推動盈利增長34.5%至13.35億元。

業績是四平八穩，但去年業績似乎更受惠於銷售成本下跌而非收入突飛猛進，看來要說服投資者用一個較高溢價投資，承銷團隊或者要多下苦功。

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