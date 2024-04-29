置地推「WOMEN in Central」 伙租戶辦活動

孖士打律師行畢馬威有份參與

負責推動今次計劃的置地公司市場推廣及傳訊總經理郭碧詩（Louise Corbett）指出：「這計劃有助營造社區，讓持份者聯繫起來。」至今置地聯同租戶舉行8場活動，共逾700人參與，參與的租戶包括孖士打律師事務所、畢馬威會計師事務所、香港大學創立方及安大略省教師退休計劃等。活動中亦有男性盟友參與，讓他們了解到女性在職場面對的挑戰。討論議題可由租戶自訂，涵蓋育兒、女性傳奇領袖分享遇到的挑戰，甚至舉辦有助減少負面思緒的活動。將來他們可開展保障女性財產，甚至展開婚前協議等話題討論。她相信，幫助到置地社區內租戶建立合作、職員身心健康，最終為社區帶來助益。

作為置地首名女性董事的執行董事吳穎還說，今次計劃有助推動社區內的專業人士在職場有學習機會，更警覺要促成多元、共融，促進員工健康身心，藉此挽留及吸引人才。她又謂，置地早於2022年成立工作委員會，對推動多元共融作出承諾，冀成行內典範，相信長遠有助公司聲譽及品牌。儘管現時女士在置地董事會佔比逾兩成，距爭取佔比三成的目標有距離，但是她認為管理層面若達到男女比例各佔一半及同工同酬，其實也很合理。

拆除女士職場障礙 促進性別平等

與置地在今次計劃合作的孖士打律師事務所，其僱員及福利業務合伙人謝昭鴻不諱言：「女士在職場遇到愈來愈多挑戰，例如在工時長下會影響照顧嬰孩。他們是有需要協助拆除障礙，促進性別平等。」他又指作為法律專業可分享知識同時，冀助中環人增加對這個社區的歸屬感。