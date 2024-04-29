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首季受煉油拖累 中石化少賺一成

【明報專訊】中石化（0386）公布今年第一季度業績，受煉油業務表現拖累，按國際財務報告會計準則計，季內純利187.21億元（人民幣，下同），按年跌9.7%。收入7899.7億元，按年跌0.2%。每股盈利為0.156元。

按業務分類，集團於勘探及開發板塊，其息稅前利潤148.23億元，按年升近11%。油氣當量產量約1.29億桶，按年升3.4%。其中天然氣產量3504.6億立方英尺，按年升6%；原油實現價格為每桶75.43美元、按年升0.3%；天然氣實現價格每立方米1.98元按年跌5.7%。煉油方面，季內息稅前利潤68.87億元，按年跌34%。完成原油加工量及生產成品油，分別為3883萬噸和6330萬噸，按年升1.7%及4.1%。

營銷及分銷方面，季內息稅前利潤為86.78億元，按年升2.4%。成品油總經銷量5981萬噸，按年升6.5%；化工方面，息稅前虧損達16.09億元，虧損按年收窄約47%。乙烯產量和化工產品經營總量，分別為327.9萬噸及1951萬噸。另外，中石化亦公布公司總裁喻寶才於昨日辭任，但同日喻與萬濤均獲委任為高級副總裁、喻亦留任執董；至於總裁一職由趙東接任、趙並由非執董調任為執董。