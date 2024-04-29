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港企研智能配藥機 省人力提高準確率

【明報專訊】醫院的配藥員，是腦力兼勞力密集，但又必須十分精準的工作崗位。另一方面，很多人為了避免家中長者服藥出錯，會預先將藥物分配到「7×4藥盒」。有港資公司就研發出一種智能配藥機，可一次過完成配藥和分藥工作，大大減輕配藥員和長者家屬負擔，同時提高配藥和服藥準確率。

明報記者 薛偉傑

攝影 鄧家烜

騰熠科技有限公司創辦人兼行政總裁馮威棠表示，有感部分長期病患者和長者每日都需要服食多種藥丸，而且劑量、次數、時間等常有分別，增加出錯風險。於是，他在2018年成立騰熠科技，希望研發一套具人工智能技術的自動化精準配藥機。

騰熠科技：輸出「4格藥盒」 方便長者

其實，近年很多家庭都會使用一種7×4（每日4格，一星期7日）的藥盒，由家人預先分配好一星期內每一次需要服用的藥丸組合，以免長者每次服藥時都要找遍所有藥袋。但這樣分藥也相當費時，而且獨居長者亦無人代為分藥。馮威棠想改革傳統配藥流程，將醫生開出的電子藥方，直接傳送到儲存大約60種常用藥丸的智能配藥機自動執藥。執出的藥丸放入每日4格的藥盒，一次過完成配藥員執藥和病人家屬分藥工作。

他強調，研發智能配藥機只希望配藥和服藥都可以更精準，以及減輕人手執藥負荷，並不是要取代配藥員職位。若該公司的智能配藥機應用於醫院，當輸出藥盒時並不會自動封口，而是要配藥員再次覆核，然後貼紙封口（貼紙會印上每格的藥丸名和劑量）。

只是應用在一些本身沒有配藥服務的小型診所時，智能配藥機才會在輸出藥盒時自動封口。其流程與應用於醫院分別不大。只不過在這情形下，醫生開出的電子藥方會傳送到診所附近的智能配藥機（可能在商場、屋苑或社區服務中心），病人需要用手機App內的QR Code來取藥盒。

多重驗證助準確執藥

至於智能配藥機如何設計到精準地執藥，以及安全地儲存藥物，則是該公司花最多時間研究的地方。

馮威棠表示，現有的自動配藥機通常都有一個缺點，就是需要先拆開每種藥丸的包裝，才將它們放入機內的獨立藥盒。但有部分藥丸很容易受潮，藥廠要求必須儲存在密封的片裝內。即使醫院配藥時，也不會拆開這種片裝藥，只會將之剪細。所以，一些配藥機要求所有藥丸必須「裸露」的放入機內的藥盒是不太妥當的。當然，這類配藥機的生產商為了安全，通常會要求機內容易受潮藥丸若未有在短時間內用完，也要全部拋棄。但這樣一來又造成浪費。所以，該公司的智能配藥機的設計，是毋須拆開藥丸包裝，可連同包裝放入。它的獨立藥盒可適應不同尺寸的片裝藥，醫院等用戶將一排排片裝藥放入盒內即可。

當智能配藥機執藥時，會用夾具夾出藥盒底部一排片裝藥，然後檢視包裝上的藥名和藥丸圖像等。鏡頭和人工智能軟件能夠分辨藥丸大小和位置，以適當力度逼出藥丸，但又不會打碎。若每次只需服用半粒，配藥機內部亦有刀具自動切開。當每粒或每半粒藥丸放入藥盒其中一格內，配藥機亦會點算數目，最後對照每一格的藥丸總數是否正確。若那一排片裝藥還有剩餘，夾具會將之放回藥盒底部。若所有藥丸都已被逼出，則會放到機內廢物箱內等候清潔工人處理。

馮威棠表示，該公司的智能配藥機可以同時符合精準執藥、安全儲藥和不浪費等要求。

暫只收藥盒費 每個1元

至於收入模式，該公司現時並不要求醫院購買智能配藥機，只會按每個4格藥盒收取1元人民幣，作為消耗品費用。但病人若是60歲或以上則會豁免。

馮威棠認為，只要使用人次夠多，一部智能配藥機很快就可以回本。以一般醫院來說，每日門診人數至少200或以上。以每人拿3至4日藥計算，一年就可以回本。而且藥盒費用並非唯一收入來源，將來還會開拓其他收入。例如智能配藥機的機身這麼闊，可以貼印刷廣告，又或者加裝顯示屏播放視頻廣告。至於放置在商場、屋苑、社區服務中心的智能配藥機，更可能將其中10個藥盒分租給保健品牌，讓後者透過配藥機來銷售產品，這樣便可以收取不錯的上架費。

訪問之前，該公司的智能配藥機已在江門開始落地，稱為「小磚護」，有兩間醫院正在使用，稍後還會有另外3間醫院加入。這5間醫院已包括了公立和私營醫院。另外，亦有個別保健品牌對上架一事表示有興趣。

[新經濟新天地]