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減息前 把握近5厘定存優惠

【明報專訊】美國3月通脹高於市場預期，市場預測聯儲局或要待至9月方開始減息。減息周期展開前，除可考慮投資債券外，留意各銀行為吸納新資金不定期推出的港元或美元定期存款優惠，把握個別銀行貼近5厘的12個月定存優惠，將可及早鎖定較高的年回報。

明報記者 劉敬華

安本首席經濟師Paul Diggle指出，美國3月份消費物價指數（CPI）較市場預期為高，意味美聯儲還沒有看到今年夏季開始減息所需的進展，預期局方將至少等到9月才開始減息，然後在12月再次減息，基於相信今年下半年美國經濟增長和通脹可能會略為放緩，然而在管控通脹「最漫長的一公里」路途中，通脹在目標之上，甚至出現反彈的先例不少，如果下半年通脹未有放緩，風險將朝向美國更遲展開減息步伐。

新資金開立美元定存享高息

要獲取貼近5厘的年回報，最直接莫過於敘做可提供逾4.5厘利率的一年期定存，惟目前即使是以新資金開立港元定存，亦較難提供此水平的優惠年利率，但若以新資金開立美元定存，則有望獲得接近5厘的優惠息率。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以3萬美元（約23.4萬港元）或以上新資金，開立12個月美元定存可享4.7厘特優年利率，即最少可賺1410美元（約1.1萬港元）利息。又如信銀國際的美元定存優惠，該行的CITIC diamond客戶透過手機應用程式或網上理財服務，以1萬美元或以上新資金開立美元定存，也可獲4.7厘特惠年利率優惠，即期內最少可享約470美元（約3666港元）利息。

假如聯儲局如預期於9月減息，投資者或可考慮現階段先行敘做3個月美元定存，以收取5厘或以上的定存優惠息率，由於定存到期時仍未達9月，意味仍有時間趁減息前換馬至逾4厘的一年定存鎖定年回報。至於逾5厘的3個月美元定存選擇，目前富邦及信銀國際的新資金美元定存優惠均可提供3個月5.2厘的息率，惟均設最低存款要求或需為特選理財戶口客戶。其實，市場也有逾5厘的低門檻之選，如富融銀行的3個月美元定存息率可達5厘，不需新資金，且以1港元起已可開立，惟由於該行為虛擬銀行，客戶需透過手機應用程式方可開立定存。

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