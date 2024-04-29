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Kristina Hooper：市場健康回調 風險資產估值添吸引

【明報專訊】美國10年期國債收益率前周升至自去年11月以來的最高水平，主要原因是美國早前公布的消費者物價指數（CPI）高於預期，導致市場普遍調整了對美聯儲今年政策的預期。日前公布的零售銷售額數據遠高於預期，且聯邦公開市場委員會成員接連發表鷹派言論，強化了市場的這種看法。

油價方面，儘管中東局勢緊張，但西德克薩斯中間基原油價格前周從近期高點回落。首先，美國的石油產量能夠極大地緩解中東地緣政治風險對油價的影響。根據美國能源資訊署的資料，自2018年以來，美國一直是最大的原油生產國，美國2023年的原油日產量為1290萬桶，遠高於第二大石油生產國俄羅斯1010萬桶和沙特阿拉伯970萬桶的日產量。儘管中東局勢緊張，但情况或許並不像許多人擔心的那樣嚴重。

此外，有觀點認為利率將在更長時間內保持高位，這可能會在一定程度上抑制需求，我認為這也給油價帶來一定的下行壓力。

歐通脹降溫 6月有望減息

最新的英國CPI數據進一步證明英國通脹仍將居高不下。服務業通脹有所放緩，但放緩程度不及市場觀察人士預期。此外，英國工資增長的放緩幅度也低於預期。這導致市場改變了對英國央行降息時間的普遍看法。然而，英國央行將在第二季度結束前降息仍有期待。在筆者看來，英國失業率從1月份的3.9%大幅上升至2月份的4.2%，為盡早放寬政策提供支持。

3月份歐元區消費物價按年同比增長2.4%，低於2月份的2.6%和1月份的2.8%增幅。這與一年前6.9%的按年增幅相比，已經取得明顯進展。3月份，除食品和能源以外的核心消費物價按年同比增長2.9%，如進一步不包括煙草，核心通脹為2.6%。筆者認為在這種趨勢下，歐洲央行有望在6月會議上宣布降息。

同樣值得關注的是，中國第一季度的國內生產總值出乎意料地高於預期。這表明，有針對性的財政刺激措施正不斷增強市場信心，對經濟帶來有利影響。與此同時，加拿大前周公布了2024年聯邦預算，儘管其中一些提議可能會促進經濟增長，並有助於提高家庭金融穩定，但也引發了人們對政府債務，以及償債成本高昂的擔憂。

中國刺激措施見效 首季經濟勝預期

風險資產明顯承壓，而且可能會隨着債券收益率上升而繼續受壓，但筆者相信這也會過去的。美聯儲在6月份減息，以及今年總共減息3次的可能性很大，但市場可能不會改變預期，因此風險資產的壓力可能也不會減輕，除非有重要數據顯示抗通脹取得更多進展，以及經濟「有所降溫」。一旦有更多迹象顯示美國抗通脹取得進展，我們就有理由持樂觀態度。筆者認為，目前市場經歷的回調仍然健康，而且使風險資產的估值更具吸引力。此外，市場中仍有大量資金處於觀望態度，隨時會流入市場。

景順環球首席市場策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Kristina Hooper 投資放大鏡]