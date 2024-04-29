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許健生：走塑要有法 尋創新塑料替代品

【明報專訊】為推動環境保護工作，政府上周開始實施走塑減廢，管制即棄塑膠新法例，全港食肆、酒店賓館等均要走塑。但新措施開始不久就出現超市玩壽司魚生「盲盒」，仲要出現「大嘥鬼」屈機「清潔龍」；即環境局與食環署解讀政策條例有出入，搞到業界無所適從。還有一大堆新材料的環保餐具還未成氣候，就要揠苗助長硬推出市場，搞到刀不成刀、叉不成叉、紙湯羹浸冧變漿糊等。筆者絕對支持環保，但可惜新政策推出未見其利，先見其「不利」！

隨着全球對環保意識的提升，尋找替代傳統塑料的可持續材料已成為一項迫切的任務。這些創新的塑料替代品不僅有助於減少環境污染，也開創了新的經濟機會。筆者嘗試分享除現在主流新環保材料外，還有幾種前沿的塑料替代品均具有市場潛力。

蝦殼可製可降解塑料

蝦殼生物可降解塑料：你知道減少塑料污染的一種創意方法是什麼嗎？由蝦殼製成強大生物可降解塑料。這種替代傳統塑料的材料正在被開發用於醫療設備和包裝。這種塑料是通過一種稱為幾丁質化（Chitin）的過程形成，該過程涉及從蝦殼中提取蛋白質並將其添加到溶液中。通過這個過程，這些蛋白質轉化為幾丁質，這是一種環境友好的可降解材料，可以應用於許多領域，包括醫療植入物和墊子、化妝品、食品包裝等。

這種材料易於重複使用，任何廢料都可以安全地堆肥或轉化為其他有用的物質。優點是環境友好，可以在自然條件下分解，減少長期污染；並能夠將海鮮加工業的副產品轉化為高價值產品。而缺點是生產成本高，提煉過程複雜；而且含有甲殼類成分，可能對過敏體質的人群造成影響。改進方法為研發成本效益更高的提煉技術；明確標示產品成分，提醒消費者注意過敏風險。

蘑菇製成包裝材料可堆肥

蘑菇包裝：這種環保包裝材料被用作傳統石油基塑料產品的可行替代品，由再生農業廢棄物和快速生長的蘑菇製成。蘑菇包裝是如何製造的呢？該過程涉及將菌絲體（Mycelium），蘑菇的植物部分和其他有機材料，如玉米殼、木屑等結合在一起，然後根據所需產品將它們塑造成各種形狀，例如碗和盤子。當這些材料在特定的溫度和濕度條件下保存時，蘑菇材料會迅速與其他材料結合在一起。完成這個過程後，產品可以經過熱處理，以殺死其中的任何有害細菌，然後才能使用。雖然蘑菇包裝看起來和傳統包裝一樣好，並具有類似的防水能力，但它們的使用壽命還不如傳統包裝長。

此外，它們的生產方法還不是完美的，但隨着對這種迷人材料的持續研究和品牌的廣泛採用，可持續塑料的其他替代品。其優點是可堆肥性質讓使用後毋須擔心環境污染；利用農業副產品，符合循環經濟的原則。缺點則是相比傳統塑料，耐用性和防水性較差；目前生產效率無法滿足大規模市場需求。至於改進方法，是進行材料強化研究，提升其物理性能；優化生產流程，提高效率和產量。

竹麻等植物提取纖維 製造衣物家品

除了由蝦殼和蘑菇製成的可持續塑料，還有其他一些奇特而有趣的替代品。以下是其中一些例子：

紡織品材料：某些公司正在開發由再生纖維和天然纖維製成的可持續紡織品，例如由竹子、麻、蘭花等植物提取的纖維。這些可持續紡織品可以用於製造衣物、家居用品和其他紡織品，並具有較低的環境影響。

菜單塑料：這是一種由食物廢料製成的可生物降解塑料。它可以用於製造餐具、食品包裝和其他單次使用塑料產品。菜單塑料通常由植物纖維、蔬菜澱粉和其他可降解材料組成。

葡萄渣塑料：這種塑料是從葡萄渣中提取的，葡萄渣是葡萄酒生產過程中的副產品。這種可持續材料可以用於製造包裝材料、紙張、紡織品等。它不僅減少了葡萄渣的浪費，還有助於減少對傳統塑料的依賴。

蝗蟲塑料：一些研究人員正在探索使用蝗蟲殘體製造可持續塑料的可能性。這種塑料可以用於製造包裝材料和其他產品，並具有生物可降解性。

創新材料成本高 需改進生產技術

這些創新材料的開發不僅有助於環境保護，也為創造新的市場機會和就業前景提供了可能。然而，這些材料通常面臨着高生產成本和初期市場接受度低的挑戰。有效的成本管理和市場準入策略將是這些產品成功的關鍵。

市場策略方面，政策支持：政府如能在政策初期時，提供補貼和稅收優惠，可以幫助降低生產成本，促進這些材料的商業化。規模經濟：隨着生產技術的改進和生產規模的擴大，這些材料的單位成本將逐步降低，提高其市場競爭力。

塑料污染是當今世界面臨的一大環境挑戰，創新的塑料替代品提供了減輕這一問題的可行解決方案。這些材料不僅能夠降低對環境的影響，還能夠推動經濟的可持續發展，創造新的商業機會。筆者認為隨着技術的進步和成本的降低，這些創新塑料替代品有望在全球市場中佔據重要地位，香港若能把握這個新材料發展的機遇，將為香港實現環境與經濟的雙重利益作出貢獻。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]