陳正犖：日官方未干預 日圓短線或156徘徊

此外，瑞士外匯儲備從7年低位回升，市場懷疑瑞士央行不再透過買入瑞郎來支持該貨幣，市場定價目前亦反映瑞士央行6月或再減息機會率達到70%，我們預期美元兌瑞郎未來3個月仍有機會上試0.92水平。

我們對未來3個月的美元走勢持溫和看漲傾向。美國經濟數據具韌性推遲了今年放鬆貨幣政策的可能時機及幅度，同時中東地緣政治緊張局勢引發了對美元的避險買盤，美匯指數或於我們3個月目標價107附近整固。不過隨着美國債息可能見頂及地緣局勢或緩和，美元近期動力略為回順，再向上空間或有限。

渣打香港財富方案高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]