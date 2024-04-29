moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溫傑：聯通投資價值吸引 倘回調可分注吸

【明報專訊】中國聯通（0762）共有兩項收入，包括服務及銷售通信產品，以去年總收入計，服務收入佔比接近九成，服務收入可再細分為聯網通信業務及算網數智業務，兩者佔比76.5%及23.5%。去年營業收入穩步增長，按年升5%至3726億元（人民幣，下同）；溢利187億元，按年增11.8%，持續雙位數提升。去年聯網通信業務及算網數智業務收入分別為2445.8億元及752.5億元，按年增長3.1%及12.9%，帶動後者佔比上升，印證近年集團收入結構不斷優化。雲業務方面，集團雲端收入升幅從去年首9個月的36.6% ，重新加速至第四季的按年55.2%升幅，緩解了市場對其增長的擔憂。

另外，集團全年共派息33.66分，按年增長22.8%，年度派息比率55%，按年升5個百分點。現價計，聯通息率約6厘；今年資本開支目標650億元（按年降12%），市場預料集團派息比率還有上升空間。隨着盈利增加，配合派息比率上升，每股派息金額將持續提升。

集團公布今年首季主要財務及營運數據，營業收入995億元，按年增2.3%；當中服務收入890.4億元，按年增3.4%。在服務收入中，作為傳統業務的聯網信通業務，實現收入623億元人民幣；新興業務的算網數智業務，實現收入232.2億元，後者佔比升至26.1%，顯示收入結構優化。稅前利潤72.4億元，按年增長10.6%，保持雙位數增速。公司權益持有者應佔盈利為56.13 億元，增長8.9%。

針對增速較快的算網數智業務，聯通雲收入167億元，按年增30.3%；數據中心收入66億元，按年升4.1%。特別值得一提的是，集團致力發揮雲網和數據資源協同優勢，旗下網信安全收入於首季實現70%的高速增長。集團正積極佈局人工智能、低空經濟、數智應用等新興產業，有助收入及盈利增長，並為長期發展奠定了良好基礎。

雖然集團首季收入略低於我們預期，但受惠成本控制理想，令除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率（EBITDA Margin）增加0.3個百分點至26.7%（為過去16個季度以來再次錄得按年上升），助力達成稅前利潤雙位數增長的目標。我們預期，下半年集團服務收入將有望改善，配合繼續控制支出，可望推動盈利持續增長。展望全年可實現「全年營業收入穩健增長、利潤雙位數增長」的業績目標。

綜合而言，聯通未來收入及盈利能見度高，加上估計派息將增加，投資價值吸引。若股價回調，可考慮分注吸納。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]