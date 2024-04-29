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袁國守：五一將至 港股或先行整固

【明報專訊】美國通脹再次升溫，首季GDP增速則放慢，市場憂慮「滯脹」風險增。由於通脹居高不下，利率期貨顯示，聯儲局7月減息機率降至30%以下，9月減息機率亦不足一半，全年或只減息1次，債息因而抽升，美國10年期國債孳息率曾升至4.7厘以上，拖累美股表現。

不過，「美股雙雄」支撐大局，Alphabet（美：GOOG）上季營收勝預期，微軟（美：MSFT）亦受惠AI業務報捷，刺激股價飈升，帶動美股上周五回勇，納指上周累升逾4%，今個星期反彈動力能否延續，本周公布業績的亞馬遜（美：AMZN）和蘋果（美：AAPL）料起關鍵作用。

港股方面，終一洗頹氣，突破年內久攻不跛的阻力位17,200點，恒指上周五收報17,651點，曾高見17,758點，創年內新高，一周累漲1427點，升幅近9%。港股出現久違了的強勢，主因多間大行轉軚看好中國經濟，加上中證監日前發布五大措施支持香港資本市場，市場氣氛轉佳，後市有望挑戰18,000點關。但要留意，內地五一黃金周本周三開始，即使周四及周五港股照常開市，但欠缺北水，恒指或先行整固。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]