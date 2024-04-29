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摩根大通亞洲：趁高開淡倉 恒指熊60503

【明報專訊】港股全周累升逾1400點，升幅達8.8%，創約兩年最佳一周表現。重磅科技股帶動大市升勢，美團（3690）全周累升逾20%、騰訊（0700）升近15%，至於阿里巴巴（9988）周中亦見追落後。

觀察好、淡友部署，投資者近日傾向趁高開淡倉。截至上周四，恒指淡倉連續4個交易日錄得淨流入，累計逾5億元。據摩根大通資金流數據，上周五部分淡友將熊證收回區上移至18,000點關後之上。

如投資者部署短線追入，可留意周一新上市的貼價牛證（56220），收回價17,201點；如認為後市有回調空間可參考恒指熊（60503），收回價18,150點，實際槓桿31倍。

如投資者看好正股後市可留意S金購（24420），行使價1868.5元，實際槓桿近10倍，2024年12月17日到期。如計劃趁高做淡可留意S金沽（23747），行使價1468元，實際槓桿9.2倍，2025年6月13日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]