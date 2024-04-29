陳永傑：加息之聲漸響亮

戴蒙不諱言，摩通經已針對美國利率不同走向做好準備，估計聯邦基金利率有機會升至8厘或以上。美國3月通脹高過市場預期，薩默斯指出，聯儲局須認真考慮加息。他認為，假如聯儲局6月減息，將是危險兼令人震驚的錯誤，直言現在不需要減息。瑞銀策略師表示，美國通脹高及經濟強勁，聯儲局未來利率政策可能不是減息，而是再加息，利率有機會升至6.5厘。

當市場普遍預期聯儲局今年將減息兩次之際，包括Jonathan Pingle及Bhanu Baweja在內的瑞銀策略師團隊表明，聯儲局息口政策不減反加可能升溫。他們指出，通脹較預期頑強的事實，可能令聯儲局在今年考慮減息後，明年初掉頭再加息，聯邦基金利率明年中或回升至6.5厘的高位。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比直指通脹情况變得更糟糕，令通脹降溫還有很長的道路要走。

假如美國息口走勢逆轉，由減變加，將會衝擊到美國股市之外，樓市亦被拖累，繼而波及至全球股市樓市，威脅到投資者的利益。

但高盛資產配置研究主管Christian Mueller-Glissmann認為，未來數個月美國通脹將會顯著下滑。他相信美國工資通脹將趨向正常化，有利通脹回落，市場在去年第四季對通脹及聯儲局減息步伐過度樂觀，現在只是回歸現實。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]