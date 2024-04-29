廖偉強：別忘了香港優勢

反觀內地，因為人口眾多，加上近年中等收入的群體愈來愈龐大，內地商家都看到箇中前景和機會，自然會努力去競爭，除了價格和品質方面，服務亦做出高標準。此外，內地各行各業近年亦加強「智能化」。不過，筆者始終認為，香港並非毫無優勢。本港房地產固然是比內地很多城市都具吸引力，尤其是近期「撤辣」後，優勢就更明顯。港人毋須與內地「鬥平」，房地產如是，消費和產品也如是。不過，港人也應思考如何利用內地平價產品、勞動力，以及智能化經驗，將香港成本降低，取長補短。

事實上，香港仍有不可替代優勢，香港是面向世界一個櫥窗，任何產品或品牌打進香港，就等於放了一個面向世界的廣告牌，能增加知名度，而內地企業和品牌確實需要借助香港在這方面的優勢。香港地理環境也非常好，沒經常出現嚴重天災，更沒有政治動盪，或極端宗教的影響，生活方式可較為隨意，亦較安全。香港地方雖小，但也造就生活上的便利。在香港，我們毋須駕車半小時找便利店，生活所需大都近在咫尺。不幸遇上意外或健康出問題時，都能快速到達診所或醫院求醫。希望大家緊記，香港仍有優勢，只要不經常抱怨，自強不息，加強專業、服務和顧客體驗，讓世界各地的人都看得香港能夠做到的事情，競爭力就可逐步再提升。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]