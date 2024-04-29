moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：別忘了香港優勢

標籤：廖偉強

【明報專訊】近年很多人都會覺得香港競爭力正減退，而且隨着北上消費成熱潮，這種論調就更加揮之不去，感覺上內地的消費和產品性價比，都將香港比下去。過去幾年，香港人在「服務」這個範疇上，水平確實下降，與內地形成強烈對比，於是很多香港人就會說：「何必要留在香港消費，貼錢買難受？」

反觀內地，因為人口眾多，加上近年中等收入的群體愈來愈龐大，內地商家都看到箇中前景和機會，自然會努力去競爭，除了價格和品質方面，服務亦做出高標準。此外，內地各行各業近年亦加強「智能化」。不過，筆者始終認為，香港並非毫無優勢。本港房地產固然是比內地很多城市都具吸引力，尤其是近期「撤辣」後，優勢就更明顯。港人毋須與內地「鬥平」，房地產如是，消費和產品也如是。不過，港人也應思考如何利用內地平價產品、勞動力，以及智能化經驗，將香港成本降低，取長補短。

事實上，香港仍有不可替代優勢，香港是面向世界一個櫥窗，任何產品或品牌打進香港，就等於放了一個面向世界的廣告牌，能增加知名度，而內地企業和品牌確實需要借助香港在這方面的優勢。香港地理環境也非常好，沒經常出現嚴重天災，更沒有政治動盪，或極端宗教的影響，生活方式可較為隨意，亦較安全。香港地方雖小，但也造就生活上的便利。在香港，我們毋須駕車半小時找便利店，生活所需大都近在咫尺。不幸遇上意外或健康出問題時，都能快速到達診所或醫院求醫。希望大家緊記，香港仍有優勢，只要不經常抱怨，自強不息，加強專業、服務和顧客體驗，讓世界各地的人都看得香港能夠做到的事情，競爭力就可逐步再提升。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]