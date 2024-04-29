馬泰陽：憧憬黃金周 經濟向好利樓市

現時市况熾熱，二手頻錄成交，優質筍盤更加買少見少，部分買家擔心心水盤被人捷足先登，故加快拍板入市。據土地註冊處資料顯示，4月至今（截至24日）二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）錄4416宗註冊，已超上月全月。一手方面，在多盤齊發下，新盤成交量創出新高。

「撤辣」後，樓市交投即時反陣，3月份一手成交錄得逾4000宗，按月升超過24倍。期內金額更錄逾420億元，按月增加近11倍。若與土地註冊處每月註冊數據作比較，上述3月一手成交宗數創1998年後的單月新高，金額更創自1996年有紀錄的單月最高。

本港樓市自「撤辣」後一洗頹氣，吸引了不少買家入市。雖然近日有多個新盤傾巢而出，搶佔市場焦點，不過筆者認為，部分二手業主願意擴大議幅，仍能吸引準買家於二手市場尋實，帶動二手交投。旅遊業議會估計，今年五一黃金周內地有5天假期，料有約80萬旅客來港，本港零售餐飲旅遊等為爭取黃金周旅客，紛紛各出奇謀，相信本港經濟亦會受惠，並相信有意在港置業的內地客亦會趁黃金週來港睇樓及物色心頭好，百業氣氛向好，樓市亦會受惠。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]