友邦加碼156億回購 目標派付率75% 首季新業務價值升31%勝預期 股價漲6%

明報記者 歐陽偉昉

友邦表示，經檢視資本狀况後新增20億美元回購，目標在可行的情况下盡快展開，並預期約在12個月內完成。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，3年的100億美元回購計劃，預期在10月至11月完成，與明年3月公布2024年度業績的時間有距離，是次宣布增加20億美元回購後，合計120億美元回購計劃會在明年年中完成，減少回購政策的空窗期。現時距離完成還有半年，是適當時間向市場更詳細披露其資本管理政策。

市場原本憂今年回購額剩28億美元

友邦在3月中公布的去年度業績表現大致符合市場預期，不過股價隨後急跌，至本月中最多曾跌三成見45.25元，為逾7年新低，市場認為原因之一，是友邦在2022年開始進行的3年100億美元回購計劃在今年完成，但公司當時未有公布日後回購安排。今年用於回購金額剩餘28億美元，近月回購股份數量有所下降，例如上周四（25日）僅回購3.8萬股，早前連續11個交易日單日回購少至10萬股，較1月時普遍每日回購約200萬股明顯減少。

稱75%比率可持續 長期波動不高

友邦同時公布以自由盈餘淨額的75%計算派息和回購，並會定期檢視資本狀况，返還超出所需資本。據該行對業務所需資本的評估，就股東角度的總資本資源訂立目標，可有裕如地應付超越所需資本的200%。股息方面，友邦重申行之已久審慎、可持續及漸進的派息政策不變，每股常規股息總額按年有所增長。對於會否日後調整目標派付率，陳榮聲稱，75%的比率是可以持續。他指出，資本管理政策並非突然出現，過去派息和回購時已有相關的計算，現時是向市場及股東解釋相關政策詳情，做法並非特別因應股價變化。他又指雖然自由盈餘會受匯率波動、投資波動等宏觀經濟因素影響，但影響屬於短期，長期而言平均波動不高。

友邦近月急挫時獲大行報告支持，加上大市向好，昨日收市股價自低位累彈26%。美銀報告指出，友邦以強勁增長和資本回報計劃回應疲弱股價，雖然第二季增長將受基數上升影響，但全年主要市場整體趨勢仍然正面，維持「買入」評級，目標價92.2元。