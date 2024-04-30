暫停採用向內地客無牌銷售經紀 料影響微

首席財務總監鍾家富表示有使用涉案經紀，不過相關經紀只佔友邦香港新業務價值的3%。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，友邦香港有六成的內地訪客新單保費，來自旗下代理人，不容許使用中間人轉介，相信行動對友邦影響輕微，友邦亦已暫停經涉案經紀向內地訪客銷售。

以固定匯率計算，友邦上季年化新保費按年上升26%至24.49億美元，新業務價值利潤率按年上升2.1個百分點至54.2%，據彭博數據，為2021年第四季以來首錄按年回升。友邦今年首季新業務價值13.27億美元，創歷來季度新高，所有報告分部均有雙位數增長（見圖）。

港新業務價值按年升43%

友邦香港新業務價值按年升43%，新業務價值利潤率則增6.2個百分點至64.3%。首季內地訪客客戶的新業務價值繼續保持動力，超過去年第四季水平，而本地和內地訪客客戶群帶來的新業務價值貢獻大致相若，均為雙位數增長。內地在去年2月才全面開關，市場關注比較基數正常化後的增長，陳榮聲指首季訪港旅客持續增長，但仍未重返疫情前水平，對香港業務的可持續有信心。

內地市場的新業務價值按年上升38%，新業務價值利潤率由去年下半年的52.7%增至54.6%。通告指出，傳統保障產品的新業務價值取得非常強勁的雙位數字增長，加上客戶對長期儲蓄產品的持續需求，帶動代理渠道新業務價值利潤率維持穩定在60%，銀行保險則在第一季實現更高盈利能力，新業務價值利潤率約為40%。陳榮聲表示，首季內地業務保持全面增長，對業務前景樂觀。