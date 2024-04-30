歐舒丹控股股東提私有化 每股34元

假設私人化要約獲全部股東接納，交易涉資約139億元。要約人擬透過由Crédit Agricole Corporate and Investment Bank（CA-CIB）提供外債融資，以及獲私募基金黑石及高盛資產管理提供額外資本支持。

公司董事會已成立一個由專職獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，負責對要約進行評估，並就要約是否屬公平合理及應否接納要約，向少數股東提供推薦建議。要約人和一致行動之人士共同持有本公司72.64%的已發行及發行在外股份。要約人並已接獲兩名機構股東接納要約的不可撤回承諾，佔已發行股本的7.06%及無利害關係股東所持股份的25.79%。此外，持有要約股份約12.17%的無利害關係股東，已承諾推薦要約或提供不具約束力的支持函件。

若要約人於今年8月26日前收購不少於90%要約股份，可提強制收購。