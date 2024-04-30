廣州擬推商住房「舊換新」 民營內房反彈 世茂升六成

受消息刺激加上成都昨開始取消限購，一眾已違約民營內房大反彈（見表），當中世茂（0813）升逾六成、時代中國（1233）及合景泰富（1813）雙雙升三成，融創（1918）亦升28.32%。

投行摩根大通指出，自2023年年中以來超過30個城市發起「以舊換新」，當中深圳最新加入。「以舊換新」實際上有3種方法，包括購屋者以舊換新，若無法出售現有物業，取消交易亦毋須受處罰；由國企收購現有物業；提供補貼。該行認為由國企收購的方法，可能較創造新住房需求產生更強大及直接的影響，惟規模較細及僅在地方上執行。

中指研究：政策仍處探索階段

據中指監測，2023年以來有逾30城市表態支持「以舊換新」，主要包括兩種方式，一是房企聯合經紀機構優先推售舊房，若一定期限內舊房售出，則按流程購買新房；二是開發商或國資平台收購舊房，售房款項用於購買指定新房項目，後者是今年以來的政策主流。不過，中指研究院指出，整體來看「以舊換新」政策導向仍處於探索階段。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則認為，政策對於開發商銷售去化，無房戶上車、有房戶改善、於地方穩樓市、於銀行拓展按揭業務等都有積極作用。

旭輝：債務重組方案與債主達一致

此外，旭輝（0884）公布，已與持有相當於公司優先票據、永續債及可換股債券本金約43%的債券持有人小組，就債務重組的全面提案原則上達成一致。現時並無任何債權人開展針對公司的法律程序。全面提案中，針對總體境外負債，公司目標削債33億至40億美元及制定可持續的攤銷時間表。公司表示，仍就提案的最終條款與協調委員會及債券持有人小組磋商，各方尚未就有關條款訂立任何具法律約束力的協議。截至昨日公司已有68個項目入圍「項目白名單」，並已開始與金融機構對接融資需求。