廣州擬推商住房「舊換新」 民營內房反彈 世茂升六成

【明報專訊】據內媒《廣州日報》報道，日前深圳市房地產業協會與深圳市房地產中介協會共同發起了一項名為「換馨家」的商品住房置換活動，是首個參與「以舊換新」的一線城市。據報廣州亦正就開發商實施「以舊換新」意願摸底，有望推出類似政策，而以廣州的情况來看，主要的參與主體可能是開發商、中介，而非地方國資平台。
受消息刺激加上成都昨開始取消限購，一眾已違約民營內房大反彈（見表），當中世茂（0813）升逾六成、時代中國（1233）及合景泰富（1813）雙雙升三成，融創（1918）亦升28.32%。
投行摩根大通指出，自2023年年中以來超過30個城市發起「以舊換新」，當中深圳最新加入。「以舊換新」實際上有3種方法，包括購屋者以舊換新，若無法出售現有物業，取消交易亦毋須受處罰；由國企收購現有物業；提供補貼。該行認為由國企收購的方法，可能較創造新住房需求產生更強大及直接的影響，惟規模較細及僅在地方上執行。
據中指監測，2023年以來有逾30城市表態支持「以舊換新」，主要包括兩種方式，一是房企聯合經紀機構優先推售舊房，若一定期限內舊房售出，則按流程購買新房；二是開發商或國資平台收購舊房，售房款項用於購買指定新房項目，後者是今年以來的政策主流。不過，中指研究院指出，整體來看「以舊換新」政策導向仍處於探索階段。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則認為，政策對於開發商銷售去化，無房戶上車、有房戶改善、於地方穩樓市、於銀行拓展按揭業務等都有積極作用。
此外，旭輝（0884）公布，已與持有相當於公司優先票據、永續債及可換股債券本金約43%的債券持有人小組，就債務重組的全面提案原則上達成一致。現時並無任何債權人開展針對公司的法律程序。全面提案中，針對總體境外負債，公司目標削債33億至40億美元及制定可持續的攤銷時間表。公司表示，仍就提案的最終條款與協調委員會及債券持有人小組磋商，各方尚未就有關條款訂立任何具法律約束力的協議。截至昨日公司已有68個項目入圍「項目白名單」，並已開始與金融機構對接融資需求。