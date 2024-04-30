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大型內銀首季純利倒退 四大行淨利息收入跌 郵儲行升

【明報專訊】各家大型內地銀行公布業績，內銀貸款利率普遍於首季重新訂價，去年貸款市場報價利率（LPR） 下調對淨利息收入影響在今年首季反映，各大內銀首季純利均出現輕微倒退，其中工商銀行（1398）按年跌2.78%，建設銀行（0939）跌2.17%，農業銀行（1288）跌1.63%，境外業務佔比較重的中國銀行（3988）則加上信貸撥備上升影響，純利按年跌2.9%。

明報記者 歐陽偉昉

淨利息收入為內銀主要盈利來源，期內各間大行的淨利息收益率，普遍按年下跌0.2個百分點（見表），拖累四大行（工建中農）淨利息收入跌幅介乎0.74%至4.16%，銀行另一穩定收入淨手續費收入，跌幅亦介乎2.83%至10.79%，令今年首季四大行營業收入按年跌幅介乎1.7%至3.8%。內銀信貸撥備過去被市場視為平滑盈利的工具，雖然上季除中行外普遍按年減少，不過仍未能避免純利按年下跌。

招行淨利息收入跌逾6%

四大行以外，零售業務較多的郵儲銀行（1658）淨利息收入按年上升3.13%，淨手續費收入則因為銀保銷售手續費「報行合一」政策影響，代理保險業務收入下降，按年下跌18.21%。

招商銀行（3968）淨利息收入按年跌6.15%，淨利息收益率2.02%，按年下跌0.27厘，招行稱主要因為LPR下調及現有房貸利率下調影響，疊加有效信貸需求不足，新發生業務收益率按年下跌，導致生息資產收益率有所下降。不過，該行持續優化生息資產與計息負債結構，一定程度上抵消了部分利差縮窄帶來的影響。

不良貸款率均保持平穩

資產質量方面，截至首季末，各大內銀不良貸款率均保持平穩，不良貸款率偏低的郵儲行，較去年底上升0.01個百分點至0.84%、工行不良貸款率較去年底持平在1.36%，其餘各大行的不良貸款率較去年底下跌0.01至0.03個百分點。

截至今年首季末，招行不良貸款率0.92%，較去年底降0.03個百分點，逾期率則上升0.05個百分點至1.31%，招行表示，內地經濟運行回升向好，但仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰，該行關注和逾期指標略有波動，不過總體仍在可控範圍以內。