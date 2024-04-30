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比亞迪首季按年多賺逾一成

【明報專訊】比亞迪（1211）公布今年首季業績，營業收入按年升4%至1249.44億元（人民幣，下同）；純利升10.6%至45.69億元。另外，摩根士丹利發表報告稱新能源車股「蔚小理」短期內股價有七成至八成機會上升，主要受國家商務部上周推出汽車舊換新措施刺激。

比亞迪首季業績中，研究及開發費用按年增加70.1%至106.11億元，公司解釋指主要是職工薪酬及物料消耗增加所致。另外，由於廣告展覽費和折舊及攤銷增加，季內銷售費用按年升46.4%至68.04億元。值得留意是，期內其他收益按年升1.61倍至17.96億元，比亞迪稱主要是與日常經營活動相關的政府補助增加所致。營業利潤按年升9.4%至57.98億元。截至3月底止，經營活動產生的現金流量淨額為102.28億元，按年減少29.3%。

大摩：舊換新利「蔚小理」股價

另一方面，大摩發表報告表示，由於國家商務部於上周五（26日）向消費者提供7000元至1萬元補貼，以鼓勵他們報銷舊車並購買符合標準的燃油車或新能源車，因此大摩料該措施有利整個行業的需求前景。

另外，最近「蔚小理」交投走弱，使其短期估值更具吸引力，該行預計股價在未來15天內有七成至八成機會上升。蔚來（9866）、小鵬（9868）及理想汽車（2015）昨股價分別收報35.7港元、30.75港元及101.3港元，升2.6%、1.5%及2.4%。