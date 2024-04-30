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許家印前妻丁玉梅 遭入稟追討8.6億

標籤：經濟

【明報專訊】已被帶走調查多時的中國恒大（3333）主席許家印，其前妻丁玉梅亦官司纏身。據一份入稟狀顯示，丁玉梅於2021年11月8日為「巨山有限公司」及「好邦有限公司」作擔保，貸款8.21億元。截至上周五（4月26日）已累計拖欠原告歐力士亞洲資本合計8.59億元，當中包括8.21億元本金、利息3173.25萬元及費用及開支618.09萬元，故歐力士入稟追債。

值得留意的是，「好邦有限公司」原持有港島山頂布力徑10號E座大宅，而「巨山有限公司」持有山頂布力徑10號C座大宅，兩間大宅均已遭接管。此前，在今年2月丁玉梅曾入稟高院向要求許家印次子許騰鶴償還逾10 億元。

潘蘇通遭入稟追樓按貸款

另一富豪、前高銀金融主席潘蘇通亦再被入稟追討，據入稟狀顯示，被告為潘蘇通及旗下公司Chariot Power Investments Limited，原告為上海商業銀行。上商入稟稱，Chariot Power在2019年12月31日向該行進行按揭貸款，而2020年1月14日潘蘇通及Chariot Power再以港島中半山寶雲道2號富匯豪庭1座27樓B室進行按揭貸款。

該行現要求收回該富匯豪庭單位，並要求Chariot Power根據2019年12月31日簽署的貸款通知書條款，支付所有按揭本金及利息。