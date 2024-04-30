太古可樂打通膠樽回收鏈

明報記者 邱潤青

楊小慧介紹，雖然塑膠本身價值不高，但通過適當方法回收再造，就可以讓其轉化為有價值的原材料。製造rPET膠樽時，需要將回收得來的食品級PET塑膠經機器篩選、刮除招紙、污垢及金屬等，再經切割、碾碎、清洗和風乾等工序，生成準食品級rPET膠片。太古可口可樂購入由準食品級rPET膠片注塑而成的膠樽瓶胚，經處理後製成全新100%rPET再造膠樽。其最大特色是使用再生物料，「以樽做樽」，從源頭減廢。

免「廢」暢飲推動減廢

此外，太古可口可樂環保膠樽招紙上印有「我是100% rPET再造樽」（I'm a 100% rPET bottle）及「請再次回收我」（Recycle Me Again），鼓勵消費者以行動支持環保。

為提高香港市民環保意識，促進飲品包裝回收，太古可口可樂早在2017年聯同多個飲料製造商、進口商、廢物處理及回收商、零售商和非政府機構等成立環保工作小組免「廢」暢飲，致力推動社區減廢和回收計劃。2023年2月，社區回收計劃「天天樂回收」正式在天水圍開幕。該計劃向清潔員派發藍色透明回收袋，並為清潔員提供每塑膠飲品樽0.1元的回收補貼。

與清潔員合作 回贈地點拿補貼

免「廢」暢飲總經理司馬文認為，鑑於香港清潔行業從業者在勞動人口中佔比很高，因此同清潔員合作，為清潔員謀取福利是推高膠樽回收率的重要環節。「天天樂回收」調動區內清潔員，物管公司及居民各司其職，共同為減廢努力。物管公司將指定回收桶放置在居民區，定期向居民宣傳回收計劃並安排位置儲存回收物。居民將飲品樽洗淨，放入回收桶或交給清潔員。清潔員使用收集回收桶內的飲品樽，分開儲存，並在指定回贈地點領取補貼。

司馬文分享稱，回收袋的設計亦有巧思，一個回收袋可容納200個飲品樽，便於清潔員及回收商計數並支付補貼。組織亦鼓勵清潔員使用八達通獲取回贈。司馬文認為，相較於現金回贈，八達通為回收提供完整監管鏈，記錄八達通的交易情况可掌握成本及膠樽數量和來源，不僅靈活，更保證了可追溯性及系統安全性。

運到「塑新生」加工 循環再造

天水圍「天天樂回收」共設24個回收點，當中包括12個屋苑，其餘則設在商場、停車場及酒店。至今，免「廢」暢飲已收集超過400萬個塑膠飲品樽。司馬文稱，2024年，太古可口可樂將進一步投入300萬元支持全新鄰里回收計劃，或仿效天水圍的成功經驗，根據居民居住環境和生活習慣，做出相應升級後將回收計劃拓展至屯門。

免「廢」暢飲收集飲品膠樽後，會打紮運送到「塑新生」加工成準食品級rPET薄片，賦予每個膠樽新生命。「塑新生」是由太古可口可樂、碧瑤及歐綠保集團合資創辦的香港首個最大規模準食品級塑膠回收設施，位於屯門環保園T6地段，佔地6500平方米。楊小慧介紹，「塑新生」不僅處理太古可口可樂飲品包裝，連同其他飲品生產商及香港回收網絡的棄置膠樽，將其循環再造，對整個業界均有裨益。

對於香港太古可口可樂「2030可持續發展戰略」，楊小慧認為，未來集團將繼續致力於實踐「環境」、「產品」及「我們」三大重點發展方向，不斷審視產品包裝，並繼續善用專業知識及開發新的生產技術，將可持續發展融入設計、採購、生產及物流運輸等每個營運環節。目標於2030年前每售出一樽飲料便收集和回收再生一個樽，實現「天下無廢」的願景。