黃雯怡：受惠內地政策 港交所上望280元

由於本周多假期，A股從5月1日開始休市3天、港股和歐洲主要市場休市1天，市場情緒或偏保守。恒指上周大漲8.8%，料本周在17,500至18,000點之間窄幅上落。

中證監早前公布5項資本市場對港合作措施，包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、支持內地龍頭企業赴港上市等，這些措施有利於促進內地和香港市場互聯互通，吸引國際資金來港，同時有助新股市場回暖。受惠政策利好及近期市况好轉，港交所（0388）股價有望進一步走升。

港交所首季收入為52.01億元，同比下降6%，按季增長7%。純利按年下降13%至29.7億元，按季增長14%。投資收益錄13億元，按季升25%，均優於市場預期。

期內，衍生產品的平均每日成交合約張數為85.5萬張，債券通北向通的平均每日成交金額為452億元人民幣，場外總結算量和互換通結算量均達到季度新高。

近期港股交投有所好轉，上周平均每日成交額逾1200億元，有見底之勢。若日均成交好轉，將直接推動港交所盈利提升，而中證監此前公布的政策，有望鼓勵更多內地龍頭企業赴港，活躍新股市場和港股氣氛，可支撐港交所股價回升。港交所當前市盈率約27倍，估值吸引，建議250元左右吸納，上望280元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]