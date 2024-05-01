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匯控首季業績符預期 股價5年高 稅前少賺1.8% 加碼回購30億美元

標籤：經濟

【明報專訊】匯控（0005）昨公布首季業績，除稅前利潤按年下跌1.83%至126.5億美元，與市場預期的126.11億美元相若，加上早前已公布派發出售加拿大業務相關的0.21美元特別股息，首季合共派息0.31美元，按年多派2.1倍，合乎市場預期。匯控同時公布在下月展開30億美元股份回購，超過市場預期的20億美元至25億美元，推動匯控股價在午後推升1.3%，全日上升2.21%，收報67元，創2019年2月以來高位。

明報記者 歐陽偉昉

匯控首季稅前利潤有多個一次過項目影響，包括確認出售加拿大業務的48億美元增益，部分被確認阿根廷業務11億美元減值抵消。另外，去年首季回撥法國零售業務減值21億美元，以及收購英國矽谷銀行15億美元的一次過增益今季未出現。扣除單次重大項目，首季稅前利潤約為90億美元，按季跌約4%，平均有形股本回報率下跌2個百分點至16.4%，匯控維持今年約15%平均有形股本回報率目標指引。

維持15%有形股本回報目標

匯控首季淨利息收益86.53億美元，按年跌3.42%，勝市場預期，淨利息收益率為1.63%，按年下跌0.06個百分點，不過按季上升0.11個百分點，為去年第二季以來首次按季上升。撇除交易用途撥付資金內部成本等項目的銀行業務淨利息收益，則按年升9.71%至113億美元。

另外，匯控維持全年銀行淨利息收益於至少410億美元的業績指引不變，財務總監艾橋智表示，利率在高位維持更長時間，加上香港存款過去5季流向定存後，去季回復穩定，會有利今年淨利息收入，但上述因素或仍有變。匯控首季營業支出按年升7%至82億美元，高於同期收入3%升幅。艾橋智表示，有信心可維持全年目標基準成本上升5%的指引，上季升幅有2個百分點，是由於今年改變與績效相關的薪酬入帳，雖然開支會在今年初上升，但及後數季會下降。

預期信貸損失增逾六成 少於預期

匯控首季預期信貸損失7.2億美元，按年增66.67%，少於市場預期的9.28億美元，與中國內地商業房地產相關撥備只有5400萬美元，按年減少12.9%，佔集團本季撥備7.5%。

匯控在倫敦延續升勢，截至晚上9時半折合報68.49港元，較港股收市高2.22%。高盛報告認為，匯控首季收入和撥備好過市場預期，開支則與預期相同，雖然資本水平溫和下跌，不過銀行受惠回購金額高於預期。高盛維持給予80元目標價及「買入」評級。