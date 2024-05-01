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港3月貸款墊款按月升0.8% 結束11連跌

標籤：經濟

【明報專訊】金管局公布今年3月底貨幣統計數字，本港銀行貸款與墊款總額按月升0.8%，結束連跌11個月走勢，惟按年計仍要跌5.4%，首季亦跌1%。另外，截至3月底港元定期存款按月升2.2%、按年升14%；活期及儲蓄存款按年續跌，令3月底港元CASA比率（即活期及儲蓄存款佔銀行總存款的比率）進一步降至42.51%，再現2007年10月底新低。

期內總貸款與墊款按月升0.8%至10.09萬億元；其中在港使用的貸款及境外使用的貸款分別按月上升0.8%及0.7%，惟按年分別跌3.6%及10.4%。同時，在港使用的貸款繼上季下跌0.1%後，在今年首季按季下跌1.2%。按經濟用途分析，首季跌幅主要由對金融公司的貸款，以及對批發及零售業的貸款所帶動。在港元存款上升之際，港元貸款卻未見明顯變動，令港元貸存比率由2月底的83.7%，下跌至3月底的83.2%。

港元CASA比率降至42.51%

另外，截至3月底港元存款按月升0.7%至7.63萬億元，按年跌0.4%。當中，活期存款按月跌1.5%至9319.51億元、按年跌17%；儲蓄存款按月跌1.3%至2.31萬億元、按年跌14%；定期存款錄得升幅，按月升2.2%至4.39萬億元、按年升14%。港元CASA比率由截至2月底的43.36%下降至42.51%，反映本地銀行資金成本壓力仍較高。3月底人民幣存款總計按月跌2%至9446.64億元人民幣；同期港元貨幣供應量M2及M3按月升0.6%、按年均下跌0.4%。