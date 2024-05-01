高盛：估值差距擴 基金棄日股轉港股

瑞銀維持恒指年底目標20600點

彭博報道，高盛在最近發表的交易簡報中指出，多家採宏觀策略的對冲基金開始為買日股、沽港股的長短倉平盤。一些長倉基金也轉向港股，因為日本和美國市場的估值已很高。日股自今年首季創歷史新高後，最近幾周已出現回調。同時，恒指4月是表現最好的全球主要指數。目前日股預測市盈率逾21倍，港股卻不足9倍（見圖）。

瑞銀投資銀行香港策略師陳立志亦稱，港股近期上升主要是由環球長倉基金將資金從估值較高的市場，重新配置到估值較溫和的香港股市所推動，相信港股日均成交可維持在1500億元水平，並維持恒指今年底目標20,600點，相當於潛在升幅10%至15%。

陳立志補充，要持續地保留資金在本港股市，需要更多基本因素支持，包括內地和香港經濟改善，或美國利率下降等。

港股在五一假期前再做好，高開96點，在內地公布經濟數據後，升幅擴大，最多升155點，高見17,902點，其後升勢回順，更一度由升轉跌59點，收市升16點，連升7日，累升1538點或9.5%，為逾3年最長升浪。整個4月計，升1221點或7.4%，連升3個月，共升2277點或14.7%。大市昨日成交縮減兩成至1308億元，但仍連續8日逾千億元。港股通下的北水淨流入32億元，為連續第22日流入。滬深港股通至下周一才重開。

恒指連升7日 逾3年最長升浪

騰訊（0700）及美團（3690）為首重磅科網股連續第二日下跌，分別跌0.1%及1.7%。匯控（0005）績後再創52周新高，升2.2%；友邦（1299）持續做好撐市，全日升0.9%。

分析：料5月外圍調整格局持續

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股首季日均成交達993億元，按季升9%，4月日均成交更升至1122億元，顯示資金回流速度加快。4月份外圍股市開始調整，資金找出路，而港股相對估值低；加上內地續有政策支持，增加市場信心。展望5月份，預期外圍調整格局持續，尤其是聯儲局減息預期續降溫，而港股相對其他股市仍有吸引力，5月有望上試較高位，短期目標18,290點。