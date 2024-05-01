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內地官方財新製造業PMI同勝預期

【明報專訊】國家統計局公布，4月製造業採購經理指數（PMI）按月跌0.4至50.4，而財新的製造業PMI按月則增0.3至51.4，但兩者都高過市場預期，並繼續在擴張區域。不過復蘇亦非全面，國家統計局的非製造業PMI按月跌1.8至51.2，遜市場預期，主要受累於餐飲、資本市場服務、房地產等行業。

新出口訂單指數仍在擴張區域

從企業規模看，大型企業PMI按月跌0.8至50.3；中型企業按月升0.1至50.7；小型企業PMI為50.3，按月持平。從製造業PMI子指數看，生產指數按月升0.7至52.9，為去年3月後新高；新訂單指數跌1.9至51.1，新出口訂單指數回落0.7至50.6，但都仍在擴張區域。

不過，從業人員按月減少0.1至48，為連續第14個月處於收縮狀態。同時，財新的從業人員指數在收縮區間掉頭向下，為近4個月來最低。調查顯示，用工收縮主要是因為生產自動化和成本管控。另外，國家統計局和財新的製造業PMI可見，進口價格增長加快，但出廠價格仍在收縮區域，反映企業盈利空間仍受擠壓。

非製造業新訂單指數

連續12月處收縮區

非製造業PMI方面，建築業按月升0.1至56.3，為去年12月後新高，當中土木工程建築業按月升3.9至63.7，反映企業施工進度加快。然而，服務業按月跌2.1至50.3，其中餐飲、資本市場服務、房地產等行業處於收縮區域。

另外，非製造業新訂單指數按月減1.1至46.3，連續第12個月處於收縮區域，當中建築業和服務業分別跌2.9及0.7，至45.3及46.5。業務活動預期指數也跌至去年1月後新低，報57.2。

匯豐全球研究發表報告指出，中國PMI數據顯示混合的信號，但應更關注國內需求恢復，預料政策制定者或將繼續通過財政工具和寬鬆貨幣政策，以積極推動穩固增長。