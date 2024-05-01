今年首季黃金需求增3% 8年表現最強

各國央行持續買金

季內淨增290噸

協會又指出，季內未見中央銀行停止買金，並淨增加290噸持金。金條及金幣的需求則按年增長3%至312噸。反而環球黃金ETF的持倉在季內減少114噸，當中歐洲及北美則見季度流出，但是亞洲上市的ETF則見流入。美國上市的ETF在季內見證正面的轉變。

金價上升，全球珠寶相關黃金消費按年卻減少2%至479噸。珠寶加工需求則按年增加1%至535噸，因此觸發黃金庫存在季內建倉56噸。

倫敦金銀市場協會季內的下午定盤已達平均每盎司紀錄高價2070美元，按年及按季分別高出10%及5%，到今年3月最高曾見每盎司2214美元。季內場外市場錄得顯著黃金需求，指標之一的芝加哥商品交易所（CME）倉位顯示首季持倉增加91噸。

此外與黃金相關開礦活動亦按年增加4%至893噸，為協會統計紀錄高位。金價上升同時亦觸發季內回收黃金351噸，按年增加12%，為自2020年第三季最高。不過東西方市場的行為截然不同，西方市場購金活躍同時亦見獲利回吐，這與東方市場在金價飈升時強烈的購買意欲，形成對比。