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日央行數據反映曾干預圓匯 周一急彈後回落 昨晚兌港元再失5算

【明報專訊】日本央行昨發布的貨幣市場數據反映，日本政府於周一曾干預匯市。不過日圓兌每美元昨晚回落至157水平，每百日圓兌港元再次跌穿5算。根據日本央行每日更新的經常帳餘額數據，由於與政府部門的交易，日本央行預計5月1日（周三）金融體系的流動性將減少7.56萬億日圓（約482億美元） 。由於金融交易通常在兩天內結算，因此金額變動反映的是周一發生的交易。這有別於貨幣經紀商上周預計，5月1日流動性將流失約2萬億日圓。

貨幣經紀商預測的金額，與實際結算金額之間差距達5.5萬億日圓（約350億美元），反映當中存在意料之外的交易，例如貨幣干預。影響日本央行帳戶餘額的財政因素，包括政府債券發行及稅金繳納。貨幣經紀商會根據新債發行等已知因素進行估算，但不會考慮匯市干預的因素。貨幣經紀公司Central Tanshi指周一出現匯市干預的可能性很大。

分析：周一為假期 干預成效更大

日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人周一對是否入市干預，拒絕置評，但強調投機活動導致匯率大幅波動所造成的損害，「已超出我們的容忍範圍」。日本財務省每月公布干預金額有滯後性。由4月26日至5月29日數據，將於5月31日公布。至於每日干預紀錄將每季發布一次。

日圓兌每美元於周一上午9時半左右曾跌穿160關口，刷新34年新低，之後在中午急速反彈至155水平，並在下午3時半左右一度高見154.54，日內高低波幅超過5日圓。每百日圓兌港元周一亦由4.9011的34年低位，重返5算。由於日圓突然急速拉升，令市場揣測日本當局自2022年以來首次入市干預。適逢周一是日本公眾假期，流動性較低，市場人士認為此時入市干預可取得更大成效。

財務省通常不會透露干預匯市的意圖，這種策略被認為是必要的，因為政府干預匯市的能力，受制於其擁有的外匯儲備。截至3月底，日本外匯儲備為1.3萬億美元。

日本當局在2022年9月至10月的3次匯市干預，共花費620億美元。美銀證券分析師指出，更大規模的干預將對日圓不利，因為這意味外匯儲備迅速下降。

加皇資本市場的亞洲外匯策略主管Alvin Tan指出，日本當局在2022年進行的單邊干預，未能阻止美元兌日圓的升勢，今次美元兌日圓若要出現決定性轉勢，「同樣將取決於美聯儲的利率轉變」。不過多數分析師同意，干預措施至少為日本央行提供一些喘息空間，讓其緩和日圓跌勢，並逐步推行貨幣政策正常化。

加皇資本：日圓轉勢取決於美息

但高盛前首席貨幣策略師Robin Brooks指出，日本龐大的政府債務，可能會使任何支撐日圓的努力落空。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，日本公共債務相當於該國GDP的250%以上，超越任何發達經濟體，令日本央行有強烈動機保持低利率，以遏抑政府借貸成本，但這導致日圓受壓。

IMF前首席經濟學家Olivier Blanchard更警告，日本倘若加息，將面臨相當嚴重的衰退。他提到日本上班族實際工資下降，以及政府不斷增長的財政赤字，形容日本經濟困頓。早前公布的數據顯示，日本2月經通脹調整的實際薪酬連續23個月下滑，意味物價上漲將繼續遏抑家庭的消費意願。

（綜合報道）

[國際金融]