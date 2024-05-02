小經紀利息收入增 去年虧轉盈 主業收入續跌 業界：中小券商財務今年難改善

【明報專訊】雖然近年港股市况疲弱及成交偏軟，但是去年香港所有證券交易商及提供證券保證金融資服務機構的淨盈利，按年增加25%至285億元，主要由於利息收入總額隨着利率上升而增加所致。另外，所有組別（按交易額排名分組）聯交所參與者的淨盈利亦按年增加1.3倍至近132億元（見圖），其中C組小經紀行轉虧為盈，去年賺10.6億元。分析認為， 不少券商去年裁員等節省開支，令成本下降，展望今年，在目前大環境下，中小型券商財務狀况仍不會有很大的改善。
根據證監會最新的證券業財務回顧報告，截至去年12月底止年度，證券交易商及提供證券保證金融資機構總數按年下跌2.3%至1406家。資產總值為1.33萬億元，按年下跌8.3%；其中，手頭現金及銀行存款下跌16.8%至5645億元。
相關券商、機構的交易總額按年減少14%。來自證券交易的淨佣金收入按年下跌15%至171億元，但是利息收入總額增加73.5%至399.8億元，令總收入上升3.6%至2005.4億元。扣除間接成本及利息開支總額，淨盈利增加25%至285億元。
若按照聯交所參與者組別計，A組大經紀（市佔排名首14名），其交易額按年下跌12.7%，惟在利息收入急增近98%帶動下，淨盈利增近24%（見表）；至於B組經紀（市佔第15至65名），其交易量按年跌逾14%，利息收入和淨盈利分別增加83.3%和22.9%；數百名C組小經紀合共交易額跌6.9%，來自證券交易的淨佣金收入下跌一成，但因利息收入增加32%，全年扭虧轉賺10.6億元，前年虧損41.7億元。
證券及期貨專業總會會長陳志華表示，不少券商去年裁員、減薪、縮減分行等，大大降低成本。至於利息收入大幅增加，除了利率上升因素外，上市公司老闆押倉、孖展客等活動，亦令券商利息收入增加，因相關利息收入會先入帳，但要留意有關利息最終未必一定能全數收回，故仍需留意下年度券商有否因此撇帳。展望今年，在高息環境下，投資者不願借錢投資，加上地緣政治複雜，及欠缺歐美資金入市等，中小券商財務狀况仍不會有很大改善。