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小米SU7累積訂單達8.8萬輛

標籤：經濟

【明報專訊】電動汽車企業陸續公布4月份銷售數據，新加入戰團的小米（1810）昨日公布，Xiaomi SU7系列截至2024年4月30日已收到88,063份確認訂單，自2024年4月3日首次交付起已交付7058輛Xiaomi SU7系列汽車。

小米董事長雷軍在微博發文表示，首月交付成績，真正做到「上市即交付、交付即上量」，又強調正全力擴充產能、加速交付，確保完成今年交付10萬台的任務。

比亞迪4月銷量按年增49%

新能源車龍頭比亞迪（1211）公布，新能源汽車4月銷售量逾31.3萬輛，按年增48.96%﹔首四個月銷售量累計93.95萬輛，按年增23.24%。當中4月海外銷售新能源乘用車合計4.1萬輛。

各車企中以蔚來（9866）4月增長最強勁。公司昨公布，4月份交付1.56萬輛汽車，按年增長134.6%。有關交付包括8817輛高端智能電動SUV以及6803輛高端智能電動轎車。截至2024年4月30日，蔚來汽車累計交付量近49.53萬輛，按年升51.34%。4月25日發布的智能電動高端行政轎車2024款ET7，已於4月30日開始交付。

吉利（0175）公布，4月份總銷量為15.3267萬部汽車，按年增39%，首四個月銷量近62.9萬部，按年增47%。當中吉利主品牌的銷量逾11.8萬部，按年增長35%；極氪銷量約1.61萬部，按年增99%；領克銷量逾1.87萬部，按年增34%。

理想汽車（2015）亦公布，理想汽車4月份交付新車近2.58萬輛，按年增長0.4%。截至2024年4月30日，理想汽車累計交付近73.96萬輛，按年增長120.37%。截至2023年4月30日，理想汽車在全國已有302家零售中心，覆蓋全國123個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心達318家，覆蓋222個城市。