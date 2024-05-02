美元議息公布前續強勢 日圓跌回158

美股早段靠穩 投資者審慎

投資者對聯儲局公布的議息結果已做好「防風」措施，彭博指美股期權市場定價反映投資者預期在議息聲明公布後，美股的波幅達0.95%，對上一次期權市場在議息前反映有這樣的波幅已是去年5月。據22V Research所做的調查，16%股市投資者認為對聯儲局今次議息決定適宜增風險（Risk On），44%認為宜減風險，40%持中性看法。

俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位4月增加19.2萬，較市場預期的18.3萬略高，同時較3月的18.4萬稍高。3月JOLTS職位空缺848.8萬，較市場預期的868萬少，亦較2月減少32.5萬。

美股三大指數昨晚開市初段個別發展，道指升48點，報37,863點，標普500跌11點，報5024點，納指跌39點，報15,618點。10年期國債債息稍回落2.5點子（100點子等於1厘），至4.66厘，2年期國債債息維持5.01厘。市場預期聯儲局會連續第6次維持利率不變，並估計鮑威爾在記者會上將提到基於通脹較預期高，會在較長時間內不減息。

另外，今次聯儲局議息會議會否進一步討論調整「縮表」規模，亦是市場關注的焦點。目前聯儲局以每月最多950億美元的步伐縮表，即持有的債券到期後從市場收回資金並不再買債。