北京13年來首寬限購 中指院：意義重大

中指院表示，本次政策明確提出在執行現有住房限購政策的基礎上，允許在五環外新購買1套商品住房，包括新建商品住房和二手住房，意味着2011年起執行的限購政策得到了首次優化調整，釋放了更加積極信號。

在房地產市場供求關係已經發生重大變化的當下，北京本次優化限購政策是落實因城施策、因區施策、精準施策，充分發揮調控自主權的重要體現。

首4月百大房企銷售額跌48%

該院又指出，未來北京因應不同人群、不同面積段、不同區域的限購政策仍有優化措施，同時降低首付比例、降低房貸利率、降低交易稅費等方面也具備優化空間。

另中指院公布，2024年1至4月百大房企銷售總額近1.25萬億元（人民幣，下同），較2023年1至4月2.39萬億元，按年跌47.9%。

短期來看，該院預計核心城市需求端限購限貸等政策將進一步優化調整，優化限購政策、降低首付比例、降低房貸利率、降低交易稅費等均具備空間。與此同時，「保交付」力度有望延續，以保障購房人合法權益，緩解居民對於期房的交付擔憂，穩定市場預期。另外，統籌消化存量房產和優化增量住房的具體政策有望逐步落實。在外部環境進一步優化下，房企銷售將有所改善。