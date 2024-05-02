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雲業務帶動 亞馬遜首季多賺2.3倍

【明報專訊】亞馬遜（美： AMZN）的雲業務銷售錄得一年來最強勁成長，雲計算業務AWS收入升17%至250億美元，較市場預期的241億美元為佳，佔集團經營溢利62%。分析認為，這表明隨着企業客戶恢復在科技項目上的支出，亞馬遜這項最賺錢業務正在復蘇。

展望第2季增速將放慢

受雲業務增長帶動，亞馬遜首季純利增至約104億美元，按年升2.28倍，每股經調整盈利98美仙，好過市場預期的83美仙。首季營業收入升13%至1433億美元，亦好過市場預期的1426億美元。但亞馬遜對第二財季的業績展望略低於預期，部分抵消首季增長強勁的利好情緒。亞馬遜股價周二隨大市跌約3.3%，業績公布後昨早段反彈約2%。

首席執行官Andy Jassy表示，隨着基建現代化加上AWS人工智能功能的吸引力增加，該部門折合年率的收入達到1000億美元。財務長Brian Olsavsky受訪時表示，看到AWS方面客戶的強烈需求信號，客戶簽署了更長的協議意味着更大的承諾 ，其中許多都涉及生成人工智慧組件。Olsavsky指出，生成式人工智慧現代表了亞馬遜「數十億美元的收入運行率業務」，亦是亞馬遜首次公開披露此業務的大概數據。不過伴隨着巨大利益，Olsavsky指亞馬遜2024年的資本支出將大幅增加，主要是為了支持AWS的成長，包括AI生成。此外，公司在未來幾年將斥逾1500億美元興建和營運資料中心。

雖然首季業績表現佳，不過亞馬遜預期第二季盈利持續增長，但增速將放慢，故預期經營溢利介乎100億美元至140億美元，按年增長30至82%﹔第二財季收入則預測在介乎1440億美元至1490億美元，低於分析師平均預期的1502億美元。